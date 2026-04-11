राजस्थान में CM भजनलाल शर्मा ने बांदीकुई को दिए 607.66 करोड़ के प्रोजेक्ट्स

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर बांदीकुई में 607.66 करोड़ रुपए की लागत से 213 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर बांदीकुई में 607.66 करोड़ रुपए की लागत से 213 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने की बात दोहराई।

कई अहम घोषणाओं का ऐलान कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बांदीकुई पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर रखने की घोषणा की। इसके साथ ही बांदीकुई-दौसा रेलवे फाटक पर आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) निर्माण, बांदीकुई एवं बसवा नगर पालिका क्षेत्र में सीवरेज और ड्रेनेज गैप के कार्यों को स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा उन्होंने राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सावित्रीबाई फुले ई-लाइब्रेरी स्थापित करने और सभी जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय खोलने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, आधारभूत ढांचा और सामाजिक सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

समाज सुधारकों के योगदान को किया याद मुख्यमंत्री दोपहर में बांदीकुई पहुंचे और राजेश पायलट राजकीय पीजी कॉलेज परिसर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद करते हुए कहा कि दोनों ने अपना जीवन समाज के वंचित वर्गों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित किया।

उन्होंने कहा कि उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं और राज्य सरकार उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए काम कर रही है।

विपक्ष पर भी साधा निशाना सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और अपनी सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सरकार हर क्षेत्र में संतुलित विकास सुनिश्चित कर रही है।

भव्य कलश यात्रा से बना उत्सव जैसा माहौल कार्यक्रम से पहले शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 11 हजार कलश शामिल रहे। यात्रा में आकर्षक झांकियां, बैंड-बाजे, डीजे, हाथी, घोड़े और ऊंट शामिल रहे, जिससे पूरा माहौल उत्सवमय हो गया।

कार्यक्रम स्थल पर लगभग 25 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी और तीन बड़े डोम बनाए गए थे, जहां दूर-दराज से आए लोग मौजूद रहे। पूरे शहर में 251 स्वागत द्वार बनाए गए और 31 जेसीबी मशीनों के जरिए पुष्प वर्षा की गई।

जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सभा में विधायक भागचंद टांकड़ा ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में बांदीकुई में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार को भी प्रमुख उपलब्धि बताया।

इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। करीब 900 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था और वाहनों की पार्किंग के लिए 18 स्थानों पर विशेष व्यवस्था की गई थी।