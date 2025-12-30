Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan cm bhajanlal sharma action on paper leak mafia and illegal immigrants in rajasthan
छोटा बड़ा कोई नहीं बचेगा,पेपर लीक माफियाओं को राजस्थान सीएम ने लिया आड़े हाथ; जानिए अब तक कितने आरोपी धर दबोचे

छोटा बड़ा कोई नहीं बचेगा,पेपर लीक माफियाओं को राजस्थान सीएम ने लिया आड़े हाथ; जानिए अब तक कितने आरोपी धर दबोचे

संक्षेप:

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर कड़े तेवर दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की धरती पर अपराधियों और घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। 

Dec 30, 2025 12:07 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर कड़े तेवर दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की धरती पर अपराधियों और घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। सोमवार को जयपुर के सीतापुरा स्थित पूर्णिमा कॉलेज में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के 61वें प्रांत अधिवेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 'पेपर लीक माफिया' से लेकर 'घुसपैठियों' तक के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पेपर लीक माफियाओं पर कड़ा प्रहार: “हिसाब डायरी में नोट कर ले विपक्ष”

मुख्यमंत्री ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफियाओं को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय राजस्थान के किसान और मजदूरों के बच्चों के सपनों को कुचला गया। युवाओं ने दिन-रात मेहनत की, लेकिन एक के बाद एक पेपर लीक ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया।

* जेल में सलाखों के पीछे अपराधी: सीएम ने खुलासा किया कि अब तक पेपर लीक मामले में 397 से 398 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। * कोई नहीं बचेगा: विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, “कांग्रेस छोटे और बड़े आरोपियों की बात करती है, लेकिन मेरा संकल्प है कि चाहे अपराधी छोटा हो या बड़ा, कोई भी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा।”

* पारदर्शिता का दावा: मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ साझा किया कि बीते दो वर्षों में उनकी सरकार ने 296 परीक्षाएं आयोजित की हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।

रोजगार पर बड़ा वादा: 10 लाख नौकरियों का रोडमैप

विपक्ष द्वारा रोजगार के आंकड़ों पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग विधानसभा में पूछते थे कि इतनी नौकरियां कहां से आएंगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “कांग्रेस के नेता अपनी जेब में डायरी और पेन रख लें और हिसाब लगाना शुरू कर दें।”

सरकार के दावों के अनुसार:

* 5 साल का लक्ष्य: 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र की नौकरियां।

* अब तक की प्रगति: अब तक 92,000 युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।

आगामी योजना: जल्द ही आयोजित होने वाले 'रोजगार उत्सव' में 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे।

पाइपलाइन में भर्तियां: लगभग 1.56 लाख सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है, इसके अलावा RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही नई भर्तियों का कैलेंडर जारी करेंगे।

घुसपैठियों और CAA पर दो-टूक: “राजस्थान में नहीं रहेंगे विदेशी तत्व”

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर भी अपनी बात मजबूती से रखी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार, देश से घुसपैठियों को चुन-चुनकर निकालने का काम जारी है।

राजस्थान की सीमा में अगर कोई भी घुसपैठिया पाया गया, तो वह किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रह पाएगा। घुसपैठियों को बाहर करना हमारी प्राथमिकता है।

कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप:

सीएम शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदू और सिख भाइयों को नागरिकता देने के लिए CAA कानून लेकर आई, तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। उन्होंने सवाल किया कि हिंदू विस्थापितों को हक देने में विपक्ष को क्या आपत्ति है? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अब जब सरकार घुसपैठियों की पहचान कर रही है (SIR), तब भी कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए इसका विरोध कर रही है।

मुख्यमंत्री का यह संबोधन स्पष्ट संदेश देता है कि वर्तमान सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। एक ओर जहाँ भर्ती परीक्षाओं में शुचिता लाने के लिए एसआईटी (SIT) सक्रिय है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

एबीवीपी के इस अधिवेशन में युवाओं के बीच सीएम ने यह विश्वास जगाने की कोशिश की कि राजस्थान अब माफिया राज से मुक्त होकर 'विकसित राजस्थान' की ओर कदम बढ़ा रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Bhajan Lal Sharma

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।