राजस्थान में आठवीं पास ने बना लिया 100 बेड का अस्पताल; खुद ही करने लगा सर्जरी

SOG की जांच के मुताबिक, नानंजीराम चौधरी ने करीब 2010 में एक निजी क्लिनिक के आउट पेशेंट काउंटर पर काम करना शुरू किया था। उसका काम मरीजों की एंट्री स्लिप बनाना था

SOG की जांच के मुताबिक, नानंजीराम चौधरी ने करीब 2010 में एक निजी क्लिनिक के आउट पेशेंट काउंटर पर काम करना शुरू किया था। उसका काम मरीजों की एंट्री स्लिप बनाना था

राजस्थान के जालोर में एक ऐसे कथित फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया है, जिसकी कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती। कभी निजी क्लिनिक के काउंटर पर बैठकर मरीजों की पर्चियां बनाने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे अस्पताल का मालिक बन गया। उसने 100 बेड का अस्पताल खड़ा किया और वहां मरीजों का इलाज करने के साथ सर्जरी तक करने लगा। जांच में सामने आया कि आरोपी ने डॉक्टर बनने के लिए आठवीं से आगे की पढ़ाई नहीं की थी। आरोप है कि उसने दसवीं-बारहवीं की मार्कशीट से लेकर MBBS की डिग्री और स्त्री रोग से जुड़ा डिप्लोमा तक फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल किया।

राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने शुक्रवार को इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें जालोर जिले के रानीवाड़ा स्थित भास्कर अस्पताल का संचालक नानंजीराम चौधरी और सीकर जिले का पंकज यादव शामिल है। दोनों पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) में डॉक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप है।

मरीजों की पर्चियां बनाने से अस्पताल चलाने तक का सफर SOG की जांच के मुताबिक, नानंजीराम चौधरी ने करीब 2010 में एक निजी क्लिनिक के आउट पेशेंट काउंटर पर काम करना शुरू किया था। उसका काम मरीजों की एंट्री स्लिप बनाना था। इसके बाद वह रानीवाड़ा के राजदेव अस्पताल से जुड़ा। कुछ साल बाद उसने इसी अस्पताल को खरीद लिया और 2016 में इसका नाम बदलकर भास्कर अस्पताल रख दिया।

यहीं से उसकी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। जांच अधिकारियों के मुताबिक, अस्पताल में शुरुआत में एक जनरल मेडिसिन डॉक्टर काम करता था। 2019 में चौधरी ने एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को भी नियुक्त किया। इस दौरान वह अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कागजी काम संभालता था और इसी सिलसिले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के कार्यालय भी जाता था।

आरोप है कि काउंसिल के अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क बढ़ने के बाद उसने इसी व्यवस्था का फायदा उठाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। सवाल यह है कि मरीजों की पर्चियां बनाने से शुरू हुआ सफर आखिर डॉक्टर के रूप में पहचान हासिल करने और अस्पताल चलाने तक कैसे पहुंच गया?

MBBS से लेकर गायनेकोलॉजी डिप्लोमा तक, दस्तावेजों पर सवाल SOG के एडीजी विशाल बंसल के मुताबिक, चौधरी ने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई दस्तावेज जमा किए थे। इनमें दसवीं और बारहवीं की मार्कशीट, कानपुर की रामा यूनिवर्सिटी के नाम से दर्शाई गई MBBS डिग्री और मुंबई के कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स से जारी बताया गया गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स का डिप्लोमा (DGO) शामिल था।

जांच में मुंबई की संबंधित संस्था ने चौधरी के DGO सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर और पास सर्टिफिकेट को फर्जी बताया। SOG अब इस मामले में दस्तावेजों के इस्तेमाल और मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया की जांच कर रही है।

चौधरी पर लगे आरोपों का सबसे गंभीर पहलू यह है कि वह कथित तौर पर अस्पताल का संचालन करने के साथ सर्जरी भी करता था। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में उसके द्वारा की गई सर्जरी की संख्या और मरीजों को हुए संभावित नुकसान का विवरण सामने नहीं आया है।

छह बार परीक्षा में असफल, फिर फर्जी डिग्री का आरोप इस मामले में गिरफ्तार दूसरा आरोपी पंकज यादव है, जो सीकर जिले के कालिवास गांव का रहने वाला है। SOG के अनुसार, यादव ने 2013 से 2018 के बीच कजाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई की थी। विदेश से मेडिकल डिग्री लेने वाले भारतीय छात्रों को देश में प्रैक्टिस करने के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) पास करना जरूरी होता है।

एडीजी बंसल के मुताबिक, यादव ने कई वर्षों के दौरान करीब छह बार FMGE परीक्षा दी, लेकिन सफल नहीं हो सका। आरोप है कि इसके बाद उसने मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज के नाम से फर्जी MBBS डिग्री और मार्कशीट तैयार करवाई। बिहार मेडिकल काउंसिल का फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र इस्तेमाल करने का आरोप भी उस पर है।

पुलिस सत्यापन में ये दस्तावेज फर्जी पाए गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए यादव हरियाणा के कैथल में छिपा हुआ था, जहां से SOG ने उसे गिरफ्तार किया।

शिकायत से शुरू हुई जांच, अब सामने आए दो आरोपी फर्जी डॉक्टरों का यह मामला 6 अक्टूबर 2024 को राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार गिरिधर गोपाल की शिकायत के बाद सामने आया था। जयपुर के अशोक नगर थाने में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कई लोगों ने जाली दस्तावेजों के आधार पर काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हासिल किया है।