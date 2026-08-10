राजस्थान में 2 चरणों में निकाय और 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे

राजस्थान के 41 जिलों की कुल 309 नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं शामिल हैं। इन निकायों में चुनाव दो चरणों में करवाए जाएंगे।

राजस्थान के 41 जिलों की कुल 309 नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं शामिल हैं। इन निकायों में चुनाव दो चरणों में करवाए जाएंगे।

राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में करवाए जाएंगे। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चार चरणों में कराने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग इसी महीने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। चुनाव को लेकर सोमवार को सचिवालय में राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, ईवीएम और बैलेट पेपर सहित चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर विभागवार तैयारियों की समीक्षा की गई। आयोग की ओर से चुनाव को लेकर जरूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

41 जिलों की 309 नगरीय निकायों में होंगे चुनाव राजस्थान के 41 जिलों की कुल 309 नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं शामिल हैं। इन निकायों में चुनाव दो चरणों में करवाए जाएंगे।

हालांकि फलोदी और सलूंबर ऐसे जिले होंगे, जहां जिले की सभी नगरीय निकायों के चुनाव एक ही चरण में पूरे करवाए जाएंगे। वहीं प्रदेश के बाकी 39 जिलों में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे।

आयोग की ओर से पहले और दूसरे चरण में शामिल किए जाने वाले निकायों की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद मतदान की तारीख, नामांकन प्रक्रिया और मतगणना से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आएगी।

निकाय चुनाव में बनेंगे 18 हजार पोलिंग बूथ नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग करीब 18 हजार मतदान केंद्र बनाएगा। आयोग ने मतदान केंद्रों की संख्या और व्यवस्थाओं को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

पहले चरण में 140 नगर निकायों को शामिल किया जाएगा। इन निकायों के 5,050 वार्डों में मतदान के लिए 10,185 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।

वहीं दूसरे चरण में 169 नगर निकायों में चुनाव करवाए जाएंगे। इनमें कुल 5,195 वार्ड शामिल होंगे। दूसरे चरण के लिए 6,280 मतदान केंद्र बनाए जाने प्रस्तावित हैं।

इस तरह दोनों चरणों में प्रदेश की 309 नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे।

पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे नगरीय निकाय चुनाव के साथ ही प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी करवाए जाएंगे। आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए चार चरणों का प्रस्ताव तैयार किया है।

प्रदेश के 36 जिलों में पंचायत चुनाव चार चरणों में करवाए जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं चार जिलों में दो चरणों और एक जिले में एक चरण में चुनाव कराने की तैयारी है।

पंचायत चुनाव के लिए प्रदेशभर में करीब 48 हजार मतदान केंद्र बनाए जाने प्रस्तावित हैं। चुनाव के दौरान पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगर निकाय सदस्यों के लिए ईवीएम से मतदान करवाया जाएगा।

सरपंच और वार्ड पंच के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग पंचायत चुनाव में मतदान की व्यवस्था अलग-अलग तरीके से होगी। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव ईवीएम से करवाए जाएंगे। वहीं ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की तैयारी है।

आयोग ने मतदान केंद्रों की संख्या, ईवीएम की उपलब्धता और चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों के साथ समन्वय शुरू कर दिया है।

इसी महीने चुनाव कार्यक्रम जारी होने की संभावना राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक के बाद माना जा रहा है कि निकाय और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में चुनाव को लेकर इसी महीने घोषणा होने की संभावना है।

चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता भी बढ़ जाएगी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर लंबे समय से तैयारी कर रहे दावेदारों को अब आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम का इंतजार है।