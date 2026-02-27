Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

आबूराज, कामवन और यज्ञपुर: माउंट आबू समेत राजस्थान के 3 शहरों का बदलेगा नाम

Feb 27, 2026 09:15 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक इतिहास में शुक्रवार का दिन अहम बन गया जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में तीन ऐतिहासिक शहरों के नाम बदलने की घोषणा कर दी। अब माउंट आबू को अबूराज, कामां को कामवन और जहाजपुर को यज्ञपुर के नाम से जाना जाएगा। 

आबूराज, कामवन और यज्ञपुर: माउंट आबू समेत राजस्थान के 3 शहरों का बदलेगा नाम

राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक इतिहास में शुक्रवार का दिन अहम बन गया, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में तीन ऐतिहासिक शहरों के नाम बदलने की घोषणा कर दी। अब माउंट आबू को अबूराज, कामां को कामवन और जहाजपुर को यज्ञपुर के नाम से जाना जाएगा।

सरकार ने इसे प्रदेश की सांस्कृतिक अस्मिता और ऐतिहासिक पहचान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

माउंट आबू बना ‘अबूराज’

सिरोही जिले का प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू अब आधिकारिक रूप से अबूराज कहलाएगा।

अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा यह स्थल वर्षों से राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन रहा है। सरकार का कहना है कि ‘अबूराज’ नाम इसकी प्राचीन पहचान से जुड़ा हुआ है, जिसे अब औपचारिक मान्यता दी जा रही है।

ये भी पढ़ें:आपके गुलाम नहीं... मंत्री है, विधानसभा में मंत्री की तल्ख टिप्पणी से मचा हंगामा
ये भी पढ़ें:जयपुर के चौराहों पर मंत्री ऑन ड्यूटी; ट्रैफिक संभालते दिखे कर्नल राज्यवर्द्धन
ये भी पढ़ें:पीएम मोदी के आगमन से पहले अजमेर में सुरक्षा का कड़ा कवच

कामां अब कहलाएगा ‘कामवन’

भरतपुर जिले का धार्मिक महत्व वाला कस्बा कामां अब कामवन के नाम से जाना जाएगा।

सरकार के अनुसार यह नाम ब्रज क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है। लंबे समय से स्थानीय स्तर पर इस नाम को पुनर्स्थापित करने की मांग उठती रही थी।

जहाजपुर का नया नाम ‘यज्ञपुर’

भीलवाड़ा जिले का ऐतिहासिक नगर जहाजपुर अब यज्ञपुर कहलाएगा।

सरकार का दावा है कि इस क्षेत्र का संबंध प्राचीन यज्ञ परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं से रहा है, जिससे प्रेरित होकर नाम परिवर्तन का निर्णय लिया गया।

सांस्कृतिक विरासत के सम्मान का तर्क

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और लोकभावनाओं का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है।

उनके अनुसार कई स्थानों के मूल नाम समय के साथ परिवर्तित हो गए थे, जिससे उनकी ऐतिहासिक पहचान धुंधली पड़ गई। नए नाम उसी विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास हैं।

राजपत्र अधिसूचना जारी कर सभी सरकारी अभिलेख, पट्टिकाएं और साइन बोर्ड चरणबद्ध तरीके से बदले जाएंगे।

विधायकों के लिए नई सुविधाएं

घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायकों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले सुनाए:

प्रतिवर्ष महंगाई भत्ते के अनुरूप लागत समायोजन का लाभ

प्रत्येक विधायक को एक मोबाइल फोन और एक टैबलेट

डिजिटल कार्यप्रणाली को मजबूत करने पर जोर

सरकार का कहना है कि इससे जनप्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में सुविधा होगी।

वरिष्ठ पत्रकारों के लिए राहत

राज्य सरकार ने वरिष्ठ पत्रकारों के लिए भी कई कल्याणकारी घोषणाएं कीं:

60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र पत्रकारों की पेंशन बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह

पात्र विधवाओं को 9 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन

आवासन मंडल के माध्यम से पत्रकार आवास योजना

इन कदमों को लंबे समय से लंबित मांगों की पूर्ति के रूप में देखा जा रहा है।

‘गौ सेवा नीति 2026’ लागू करने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने ‘गौ सेवा नीति 2026’ लागू करने की भी घोषणा की।

इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में गौ संरक्षण, गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण और पशु कल्याण कार्यक्रमों को नई दिशा देना बताया गया है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालकों को मजबूती मिलेगी।

विधानसभा में की गई इन घोषणाओं ने प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा छेड़ दी है।

एक ओर नाम परिवर्तन को सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कल्याणकारी घोषणाओं को विभिन्न वर्गों के लिए राहत पैकेज के रूप में देखा जा रहा है।

आने वाले दिनों में नए नामों के साथ इन शहरों की पहचान किस रूप में उभरती है, इस पर पूरे प्रदेश की नजर रहेगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Bhajan Lal Sharma

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।