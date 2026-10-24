राजस्थान में ट्रक-कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत; 7 महीने की बच्ची गंभीर घायल
तारानगर क्षेत्र के सोमसीसर गांव का एक परिवार गोगामेड़ी में देवी के दर्शन करने जा रहा था। इसी दौरान ददरेवा गांव के पास उनकी कार को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी।
राजस्थान के चूरू जिले में एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। सादुलपुर क्षेत्र में एक ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के पांच सदस्यों और ड्राइवर की जान चली गई। वहीं, सात महीने की एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए चूरू रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार, तारानगर क्षेत्र के सोमसीसर गांव का एक परिवार गोगामेड़ी में देवी के दर्शन करने जा रहा था। इसी दौरान ददरेवा गांव के पास उनकी कार को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
टक्कर के बाद मची अफरा-तफरी
हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शी रामकरण पूनिया के अनुसार, कार अचानक ट्रक के पीछे जा घुसी थी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही ददरेवा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
अस्पताल में डॉक्टरों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में एक ही परिवार के पांच सदस्य और कार का ड्राइवर शामिल हैं। मृतकों में एक छोटा बच्चा भी बताया जा रहा है।
गंभीर घायल बच्ची चूरू रेफर
इस हादसे में करीब सात महीने की एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए चूरू रेफर किया गया। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है।
हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस
दुर्घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ट्रक और कार की टक्कर किन परिस्थितियों में हुई। हादसे की खबर से सोमसीसर गांव सहित आसपास के इलाके में शोक का माहौल है।
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लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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