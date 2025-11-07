Hindustan Hindi News
राजस्थान के चूरू में स्कॉर्पियो पलटी, दो ममेरे भाइयों की मौत, 5 घायल

संक्षेप: चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पलट गई।

Fri, 7 Nov 2025 10:15 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, चूरू
चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि यह हादसा रॉन्ग साइड से आ रही एक कार से बचने के प्रयास में हुआ।

घटना सादुलपुर-बहल मार्ग पर राघा गांव के पास गुरुवार रात करीब 11 बजे हुई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। घायलों को सादुलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान गागड़वास निवासी कृष्ण (28) पुत्र पृथ्वी सिंह और हरियाणा के विंडोला निवासी सोमवीर (26) पुत्र रामकिशन के रूप में हुई है। दोनों ममेरे भाई बताए जा रहे हैं।

गागड़वास गांव निवासी प्रवीण पूनिया (25) पुत्र जय सिंह पूनिया, जो हादसे में घायल हुआ है, ने बताया कि सभी लोग अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहे थे। वे कृष्ण की बड़ी बुआ के बेटे की शादी में “भात” लेकर हरियाणा के कासनी गांव गए थे। वहां भात भरने के बाद बारात में शामिल होने के लिए सादुलपुर के हमीरवास लौट रहे थे। रास्ते में अचानक सामने से एक कार रॉन्ग साइड से आ गई। टक्कर से बचने के प्रयास में स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई।

हादसे में स्कॉर्पियो में सवार कुल सात लोग थे — प्रवीण पूनिया, कृष्ण पूनिया, सुमित पूनिया (17) पुत्र विनोद पूनिया, रवि (27) पुत्र दलवीर सिंह, सुरेंद्र (26) पुत्र मस्तान सिंह, अनुराग (25) पुत्र सुखलाल और सोमवीर (26) पुत्र रामकिशन। हादसे में कृष्ण और सोमवीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी पांच लोग गंभीर घायल हुए।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। एंबुलेंस से सभी को सादुलपुर के निजी अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में गंभीर रूप से घायल चार लोगों — सुमित, रवि, सुरेंद्र और मस्तान सिंह — को बेहतर इलाज के लिए हरियाणा के हिसार रेफर कर दिया गया। वहीं चालक प्रवीण का उपचार सादुलपुर के निजी अस्पताल में जारी है।

पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को सादुलपुर के राजकीय रेफरल अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। शुक्रवार सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।

परिजनों के अनुसार मृतक कृष्ण और सोमवीर दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। कृष्ण के पिता का सात साल पहले निधन हो चुका है और उसका छोटा भाई दिव्यांग है, जो खेती करता है। वहीं सोमवीर तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। उसके पिता भी खेती करते हैं। दोनों युवकों की अचानक मौत से गांव में शोक की लहर है।

पुलिस का कहना है कि हादसा रॉन्ग साइड से आ रही कार से बचने के दौरान हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है और रॉन्ग साइड से आने वाली कार की भी तलाश की जा रही है।

