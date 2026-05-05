राजस्थान के चूरू में डूबने से 3 मासूमों की मौत

राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर उपखंड क्षेत्र के रामसीसर गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। स्कूल से लौटने के बाद खेत की डिग्गी में नहाने गए तीन मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई।

राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर उपखंड क्षेत्र के रामसीसर गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। स्कूल से लौटने के बाद खेत की डिग्गी में नहाने गए तीन मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और दोनों परिवार गहरे सदमे में हैं।

स्कूल से लौटकर बिना बताए डिग्गी में नहाने पहुंचे बच्चे प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा सोमवार अपराह्न करीब तीन बजे का है। 15 वर्षीय यशोदा अपने पड़ोस में रहने वाले 11 वर्षीय प्रांजल और 13 वर्षीय आशीष के साथ स्कूल से घर लौटी थी। बताया जा रहा है कि घर पहुंचने के बाद तीनों बच्चों ने बिना किसी को बताए पास के खेत में बनी डिग्गी में नहाने जाने का फैसला किया। यह डिग्गी गांव के किसान रामनिवास कड़वासरा के खेत में बनी हुई थी और इसकी गहराई करीब सात फीट बताई जा रही है।

दादा की नजर पड़ी तो हुआ हादसे का खुलासा करीब एक घंटे बाद जब यशोदा के दादा रामचंद्र खेत पर पहुंचे, तो उन्होंने डिग्गी में तीनों बच्चों को पानी में तैरते हुए देखा। पहले तो उन्हें लगा कि बच्चे नहा रहे होंगे, लेकिन जब कोई हलचल नहीं दिखी तो उन्हें अनहोनी का अंदेशा हुआ। उन्होंने तुरंत शोर मचाकर ग्रामीणों को मौके पर बुलाया।

ग्रामीणों ने निकाला, अस्पताल में मृत घोषित ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों बच्चों को डिग्गी से बाहर निकाला और तत्काल सरदारशहर के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, वहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। इस खबर के फैलते ही पूरे गांव में मातम छा गया और परिजन बेसुध हो गए।

एक परिवार पर दूसरी बार टूटा दुखों का पहाड़ इस हादसे ने एक परिवार को दूसरी बार गहरे जख्म दिए हैं। जानकारी के अनुसार, यशोदा के परिवार में यह दूसरा बड़ा हादसा है। करीब सात वर्ष पहले इसी परिवार के दो पुत्रों की भी एक कुंड में डूबने से मौत हो गई थी। उस घटना के बाद यशोदा ही परिवार की इकलौती संतान बची थी, लेकिन इस हादसे में उसकी भी जान चली गई।

दूसरे परिवार के भी बुझ गए घर के चिराग वहीं, दूसरे परिवार में भी मातम का माहौल है। सांवरमल सारण के घर में आशीष और प्रांजल ही दो बेटे थे। दोनों की एक साथ मौत के बाद यह परिवार पूरी तरह संतानहीन हो गया है। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है और लोग स्तब्ध हैं।

पैर फिसलने की आशंका, पुलिस जांच जारी घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। सरदारशहर के पुलिस उपाधीक्षक कुलदीप वालिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि संभवतः बच्चों के पैर फिसलने के कारण वे गहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल सके। उन्होंने बताया कि शवों का पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।