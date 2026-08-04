राजस्थान के चूरू में मकान पर गिरी बिजली, जयपुर-अलवर में बारिश

चूरू जिले के किरताण गांव में सोमवार शाम तेज बारिश के दौरान बाबूलाल मेघवाल के खाली मकान पर बिजली गिर गई। बिजली गिरने से मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक पूरा परिवार उस समय खेत पर काम करने गया हुआ था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया।

राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह से रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहा। सोमवार को भी शहर के कई इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। नरैना में 27 एमएम, सांभर में 20 एमएम, जोबनेर और गट्टू में 14-14 एमएम, चौमूं और फुलेरा में 6-6 एमएम बारिश दर्ज की गई।

राजस्थान में पिछले कई दिनों से सक्रिय मानसून अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि इसका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मंगलवार सुबह भी अलवर, जयपुर, चूरू, भरतपुर और आसपास के कई इलाकों में रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहा। इस बीच चूरू जिले में एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय परिवार खेत पर होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। मौसम विभाग का कहना है कि आज से मानसून कमजोर रहेगा, लेकिन 7 अगस्त से एक बार फिर प्रदेश में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है।

चूरू में बिजली गिरने से मकान क्षतिग्रस्त चूरू जिले के किरताण गांव में सोमवार शाम तेज बारिश के दौरान बाबूलाल मेघवाल के खाली मकान पर बिजली गिर गई। बिजली गिरने से मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक पूरा परिवार उस समय खेत पर काम करने गया हुआ था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। मंगलवार सुबह भी चूरू शहर और आसपास के इलाकों में करीब दो घंटे तक तेज बारिश होती रही, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली।

जयपुर-अलवर में बारिश, मौसम हुआ सुहाना राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह से रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहा। सोमवार को भी शहर के कई इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। नरैना में 27 एमएम, सांभर में 20 एमएम, जोबनेर और गट्टू में 14-14 एमएम, चौमूं और फुलेरा में 6-6 एमएम बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण जयपुर का अधिकतम तापमान गिरकर 31.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

वहीं अलवर में सुबह बादलों के कारण मौसम सुहावना रहा, लेकिन दोपहर में धूप निकलने से उमस बढ़ गई। शाम को फिर बादल छाए और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। बहरोड़ में 33 एमएम और कोटकासिम में 28 एमएम बारिश दर्ज की गई।

आज से कमजोर होगा मानसून मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन उत्तर की ओर खिसक गई है। साथ ही राजस्थान के ऊपर बना लो-प्रेशर एरिया अब कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बदल गया है। इसी वजह से प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियां कम होंगी। अगले दो-तीन दिन तक अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि 7 अगस्त से फिर एक नया सिस्टम सक्रिय होने पर तेज बारिश का दौर लौट सकता है।

केवल कुछ जिलों में सामान्य बारिश इस बार मानसून पूरे प्रदेश में समान रूप से मेहरबान नहीं रहा है। अब तक केवल अजमेर, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, सीकर और श्रीगंगानगर जैसे जिलों में सामान्य या उससे अधिक बारिश दर्ज हुई है। दूसरी ओर बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर और पाली सहित कई जिले ऐसे हैं, जहां सामान्य बारिश का 75 प्रतिशत आंकड़ा भी पूरा नहीं हो पाया है।

पिछले 24 घंटे में यहां हुई अच्छी बारिश राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में अच्छी बरसात रिकॉर्ड की गई। श्रीगंगानगर शहर में सबसे ज्यादा 62 एमएम बारिश हुई, जबकि मिर्जेवाला में 55 एमएम और सादुलशहर में 50 एमएम पानी बरसा। भरतपुर के जुरहरा में 43 एमएम, दौसा के सिकराय में 41 एमएम, जोधपुर के बालेसर में 42 एमएम, अजमेर के भिनाय में 37 एमएम, रायपुर में 36 एमएम तथा मसूदा में 29 एमएम बारिश दर्ज की गई।

अलग-अलग जिलों का मौसम कोटा में दिनभर बादल छाए रहने के बावजूद बारिश कम हुई और तापमान करीब 2 डिग्री बढ़ गया, जिससे उमस महसूस की गई। अजमेर में सुबह तेज बारिश के बाद दिनभर रिमझिम फुहारें पड़ती रहीं और मौसम खुशनुमा बना रहा। उदयपुर में बादल छाए रहने से तापमान नियंत्रित रहा और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखने को मिली। जोधपुर में अगले तीन दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सीकर में हल्की बारिश के साथ 5 अगस्त तक वर्षा की संभावना जताई गई है।