राजस्थान: दीपावली से पहले चूरू में 3 करोड़ के नकली नोट बरामद, अंतरराज्यीय टटलू गिरोह के 7 आरोपियों पर शिकंजा

संक्षेप: चूरू की एक ठंडी सुबह… नेशनल हाइवे-52 पर आदित्य होटल के पास पुलिस की गाड़ियां अचानक रुकती हैं। कुछ ही मिनटों में इलाके में अफरा-तफरी मच जाती है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर ली है।

Fri, 17 Oct 2025 11:07 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, चूरू
चूरू की एक ठंडी सुबह… नेशनल हाइवे-52 पर आदित्य होटल के पास पुलिस की गाड़ियां अचानक रुकती हैं। कुछ ही मिनटों में इलाके में अफरा-तफरी मच जाती है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर ली है। कुछ ही देर में सात लोगों को हिरासत में लिया जाता है। उनके बैग खुलते हैं तो पुलिसकर्मियों की आंखें चौंधिया जाती हैं—सामने नोटों के पहाड़ जैसे बंडल पड़े हैं। कुल रकम? 3 करोड़ रुपए। लेकिन ये सब कागज निकले—नकली नोटों के 3 करोड़!

त्योहारी मौसम में जब बाजार रौनक से भरे थे, तब यह गिरोह दीपावली की भीड़ का फायदा उठाकर नकली नोटों को खपाने की तैयारी में था। पर चूरू पुलिस की सतर्कता ने उनकी साजिश पर विराम लगा दिया

इस पूरे मामले की शुरुआत हुई चूरू के वार्ड 47 निवासी हरिराम की एक शिकायत से। हरिराम दीपावली की खरीदारी के लिए अपने दोस्त से 50 हजार रुपए लेकर आया था। इसी बीच कुछ लोगों ने उसे एक सुनहरा ऑफर दिया—“50 हजार दो और 10 लाख ले लो”।

लालच में आकर हरिराम उन पर भरोसा कर बैठा। उसे हाईवे पर ले जाकर बदमाशों ने उसके 50 हजार रुपए ले लिए और बदले में गड्डियां थमा दीं। बाहर से कुछ नोट असली थे, लेकिन अंदर की परतें सफेद कागज की थीं। जब हरिराम ने विरोध किया, तो उसे धमकी दी गई—“ज्यादा बोले तो जान से हाथ धो बैठेगा।”

धोखा खाने के बाद हरिराम ने हिम्मत जुटाई और पुलिस से शिकायत की। फिर जो हुआ, उसने पूरे गिरोह की नींव हिला दी।

एसपी जय यादव के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने तेजी से कार्रवाई की। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर आदित्य होटल के पास जाल बिछाया गया। कुछ ही देर में गिरोह के सदस्य कारों में आते दिखे। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए उन्हें घेर लिया।

गिरफ्तार हुए आरोपी हैं — राजवीर वाल्मीकि (55), संजय सुनार (38), संजय वाल्मीकि (34), अशोक वाल्मीकि (36), रोबिन सिंह वाल्मीकि (38), अनिल वाल्मीकि और अनिल (38)।

सभी आरोपी हरियाणा के फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल और जिंद जिलों के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक, यह एक अंतरराज्यीय नकली नोट गिरोह है, जिसे ‘टटलू गैंग’ के नाम से जाना जाता है।

जांच में खुलासा हुआ कि ये आरोपी नकली नोटों के ऊपर और नीचे कुछ असली नोट रखकर पूरी गड्डी तैयार करते थे। फिर लोगों को “नोट डबल करने” का झांसा देकर असली नोटों के बदले नकली नोट थमा देते थे। कई बार तो ये गड्डियां इतनी सफाई से तैयार करते कि एक नजर में कोई भी इन्हें असली समझ ले।

एसपी जय यादव ने बताया, “गिरोह के पास से 3 करोड़ रुपए के नकली नोट, 2 लाख रुपए नकद, 50 हजार रुपए ठगी के, दो लग्जरी कारें और पैकिंग सामग्री बरामद की गई है। आरोपियों का मकसद था दीपावली से पहले नकली नोटों को बाजार में उतारकर तेजी से फायदा कमाना।”

पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि गिरोह पिछले कई महीनों से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में सक्रिय था। त्योहारी सीजन में इनका प्लान था—“असली के बीच नकली घुसा दो, कोई पकड़ नहीं पाएगा।” लेकिन चूरू पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ दी।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये नकली नोट कहां से छपते थे और इन्हें किस स्तर तक खपाने की तैयारी थी।

फिलहाल सभी आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि जांच एजेंसियां इस केस के तार दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के कई जिलों तक जोड़ने में लगी हैं।

