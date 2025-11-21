राजस्थान: चूरू में बस-कार की भिड़ंत से CNG सिलेंडर ब्लास्ट, ज्वेलरी व्यवसायी की जिंदा जलकर मौत

संक्षेप: चूरू जिले के रतनगढ़ इलाके में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे-11 पर टिडियासर टोल प्लाजा के पास सवारियों से भरी बस और कार की आमने-सामने की टक्कर के बाद कार में लगा CNG सिलेंडर ब्लास्ट हो गया।

चूरू जिले के रतनगढ़ इलाके में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे-11 पर टिडियासर टोल प्लाजा के पास सवारियों से भरी बस और कार की आमने-सामने की टक्कर के बाद कार में लगा CNG सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद कार आग के गोले में बदल गई और उसमें फंसे 22 वर्षीय ज्वेलरी व्यवसायी की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद हाईवे पर दोनों दिशाओं में लंबा जाम लग गया।

हादसा शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार रतनगढ़ निवासी ज्वेलरी कारोबारी ओमप्रकाश सोनी (22) अपनी कार से फतेहपुर (सीकर) की तरफ जा रहे थे। वहीं जयपुर से चूरू की ओर आ रही एक प्राइवेट बस चार नंबर मोड़ के पास पहुंचते ही कार से आमने-सामने भिड़ गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार बुरी तरह कुचल गई और अगले ही क्षण उसमें रखा CNG सिलेंडर फट गया। तेज धमाके के साथ कार में आग भड़क उठी।

थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। कार का दरवाज़ा जाम हो जाने की वजह से ओमप्रकाश बाहर नहीं निकल पाए। कुछ ही सेकंड में आग इतना फैल गई कि बचाव संभव नहीं हो पाया।

दमकल विभाग को भी तुरंत सूचना दी गई। रतनगढ़ से आई दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद कार के अंदर मौजूद युवक का जला हुआ शव बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने बताया कि शव की हालत बेहद गंभीर थी, पहचान भी मुश्किल हो रही थी। बाद में दस्तावेजों के आधार पर पहचान की पुष्टि की गई।

हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। बस और कार—दोनों सड़क पर एक ही लेन में फंसे होने से ट्रैफिक कई किलोमीटर तक जाम हो गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और करीब एक घंटे बाद यातायात सुचारू हो सका। बस में मौजूद यात्रियों को हल्की चोटें आईं, लेकिन किसी की स्थिति गंभीर नहीं बताई गई है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि चार नंबर मोड़ के पास पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। सड़क का मोड़ अचानक आता है, और तेज रफ्तार में आने वाले वाहन संभल नहीं पाते। ग्रामीणों का कहना है कि यहां संकेतक और स्पीड-रिड्यूसर की कमी भी हादसों का एक बड़ा कारण है। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आवाजाही धीमी रखने और सुरक्षा उपायों की मांग उठाई।