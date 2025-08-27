250 साल पुरानी गणेश-कुबेर की जोड़ी; राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हैरान कर देने वाला नज़ारा

जब भी गणेश जी का ज़िक्र आता है, तो हमारी आँखों के सामने उनकी वही पारंपरिक छवि उभरती है—सिर पर मुकुट, चार भुजाएँ और दोनों ओर उनकी प्रिय पत्नियाँ रिद्धि और सिद्धि विराजमान।

जब भी गणेश जी का ज़िक्र आता है, तो हमारी आँखों के सामने उनकी वही पारंपरिक छवि उभरती है—सिर पर मुकुट, चार भुजाएँ और दोनों ओर उनकी प्रिय पत्नियाँ रिद्धि और सिद्धि विराजमान। लेकिन सोचिए, अगर कहीं आपको गणपति जी रिद्धि-सिद्धि के साथ नहीं बल्कि धन के देवता कुबेर के साथ बैठे दिखें, तो?

जी हाँ, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर एक साधारण-सा मकान इस दुर्लभ जोड़ी को अपने आंगन में सहेजे बैठा है। और यही वजह है कि यह मकान आज श्रद्धा, रहस्य और विस्मय—तीनों का केंद्र बन चुका है।

52 वर्षीय सतीश सुखवाल बताते हैं कि इस जोड़ी की स्थापना उनके पूर्वजों ने लगभग 200 से 250 साल पहले की थी। उस समय ये मूर्तियाँ एक कच्चे मकान की दीवार में जड़ दी गई थीं। वक्त बदला, मकान पक्का हो गया, लेकिन मूर्तियाँ आज भी उसी स्थान पर ज्यों की त्यों विराजमान हैं।

यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। परिवार आज भी पूरे भाव और आस्था से गणेश-कुबेर की पूजा करता है।

भारत में यह शायद पहला और अकेला उदाहरण है जहाँ गणेश जी अपने पारंपरिक स्वरूप से हटकर कुबेर जी के साथ दिखाई देते हैं।

सवाल उठता है—क्यों?

क्योंकि धार्मिक मान्यताओं में गणेश जी का साथ हमेशा रिद्धि-सिद्धि से जोड़ा गया है। वे बुद्धि, विवेक और सफलता के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं कुबेर जी धन, वैभव और समृद्धि के अधिपति हैं।

इन दोनों देवताओं का एक साथ होना, आस्था रखने वालों के लिए एक शुभ संकेत है—जैसे जीवन में बुद्धि और धन का संतुलन।

हर साल गणेश चतुर्थी पर इस जोड़ी का भव्य श्रृंगार किया जाता है।

दीप जलाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है और परिवारजन पूरे भाव से भजन-कीर्तन करते हैं।

बाहर के लोग भी इस मौके पर यहाँ दर्शन करने आते हैं, क्योंकि इतना दुर्लभ दृश्य कहीं और नहीं देखने को मिलता।

गणेश जी जहाँ विघ्नहर्ता और ज्ञान-सफलता के देवता हैं, वहीं कुबेर जी असीमित धन और समृद्धि का प्रतीक हैं।

दोनों का संगम यह संदेश देता है कि केवल बुद्धि होने से जीवन पूर्ण नहीं होता और केवल धन से भी संतोष नहीं मिलता।

जीवन को सफल और संतुलित बनाने के लिए दोनों का साथ होना अनिवार्य है। शायद इसी संदेश को 250 साल पहले इस जोड़ी के रूप में स्थापित किया गया होगा।

चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इस मकान के बाहर से देखने पर यह जगह बिल्कुल साधारण लगती है। न कोई विशाल मंदिर, न ही सोने-चाँदी का श्रृंगार। लेकिन भीतर प्रवेश करते ही इस दुर्लभ जोड़ी का दर्शन मन को झकझोर देता है।

लोग अक्सर पहली बार देखकर हैरान हो जाते हैं—क्या सच में गणेश जी रिद्धि-सिद्धि के बिना भी विराजमान हो सकते हैं?

यही सवाल इस मकान को रहस्यमय बनाता है।

इतिहास, आस्था और रहस्य—तीनों को अपने भीतर समेटे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का यह मकान आज भी लोगों को आकर्षित करता है।

यहाँ गणेश और कुबेर की जोड़ी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और धन का संगम ही जीवन को सफल बनाता है।