Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मधुमक्खियों का तांडव,2 की मौत,50 घायल; अंतिम संस्कार में बरपा कहर

Mar 20, 2026 11:46 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, चित्तौड़गढ़
share

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू उपखंड क्षेत्र के पारसोली कीतियास गांव में मधुमक्खियों के हमले ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। यहां कुछ ही घंटों के भीतर दो अलग-अलग हमलों में दो बुजुर्गों की मौत हो गई

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मधुमक्खियों का तांडव,2 की मौत,50 घायल; अंतिम संस्कार में बरपा कहर

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू उपखंड क्षेत्र के पारसोली कीतियास गांव में मधुमक्खियों के हमले ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। यहां कुछ ही घंटों के भीतर दो अलग-अलग हमलों में दो बुजुर्गों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है और लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं।

पूजा से लौटते वक्त बुजुर्ग पर पहला हमला

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी बुजुर्ग जमनालाल मंगलवार को पूजा कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें तुरंत बेंगू के अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान बुधवार शाम करीब 4 बजे उनकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:राजस्थान के बालोतरा में ट्रक ड्राइवर की पत्थर मारकर हत्या

अंतिम संस्कार के दौरान दोबारा हमला, मची भगदड़

जमनालाल की मौत के बाद बुधवार सुबह परिजन और ग्रामीण शव यात्रा लेकर शमशान घाट पहुंचे। वहां अंतिम संस्कार की तैयारियां चल ही रही थीं कि अचानक एक बार फिर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले से शमशान घाट पर भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

ये भी पढ़ें:LPG के नाम पर राजस्थान में साइबर ठगों का जाल; जानिए कैसे लोग हो रहे शिकार

50 से ज्यादा घायल, एक और बुजुर्ग ने तोड़ा दम

इस दूसरे हमले में करीब 50 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से पांच लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 83 वर्षीय भवानी शंकर की भी मौत हो गई। वह भी पारसोली गांव के निवासी थे।

प्रशासन की एंट्री, PPE किट पहनकर कराया अंतिम संस्कार

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने विशेष सावधानी बरतते हुए कर्मचारियों को PPE किट पहनाकर शमशान घाट भेजा, जिसके बाद सुरक्षित तरीके से अंतिम संस्कार कराया गया।

ये भी पढ़ें:राजस्थान: रोडवेज को 207 नई बसों का तोहफा, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी

ग्रामीणों में डर, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्र से दूरी बनाए रखने की अपील की है। साथ ही वन विभाग की टीमों को मधुमक्खियों के छत्तों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित हटाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है और घायलों का इलाज जारी है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Chittorgarh Rajasthan Panic Attack

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।