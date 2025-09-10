राजस्थान: संदूक में रखा था कट्टा,5 साल का बच्चा खेलने लगा; ट्रिगर दबते ही आर-पार हो गई गोली

राजस्थान के शाहपुरा जिले के विराटनगर क्षेत्र की एक ढाणी में रविवार को हुई वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया। पांच साल का मासूम देवांशु संदूक में रखा देशी कट्टा निकालकर खेलने लगा।

राजस्थान के शाहपुरा जिले के विराटनगर क्षेत्र की एक ढाणी में रविवार को हुई वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया। पांच साल का मासूम देवांशु संदूक में रखा देशी कट्टा निकालकर खेलने लगा। चंद मिनटों में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। गोली उसके ललाट को चीरते हुए आर-पार निकल गई और मौके पर ही मासूम की मौत हो गई।

लेकिन अब इस घटना ने कई रहस्यों से पर्दा उठाने की बजाय और सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस भी हैरान है कि आखिर घर में देसी कट्टा आया कहां से? यह किसने संदूक में छिपाकर रखा? और क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं?

मृतक देवांशु अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। पिता मुकेश कभी डिफेंस एकेडमी चलाते थे, लेकिन चार साल पहले उसे बंद कर दिया था। सवाल यह है कि फिर भी घर में ऐसा खतरनाक हथियार क्यों रखा गया था? क्या यह केवल संयोग था या फिर किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी?

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। संदूक की तलाशी ली गई, आसपास के सबूत जुटाए गए। लेकिन अब तक इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि बच्चे के हाथों तक देसी कट्टा आखिर पहुंचा कैसे।

इस वारदात ने इलाके में सक्रिय अवैध हथियारों के नेटवर्क पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर एक साधारण घर तक कट्टा पहुंच सकता है, तो क्या इलाके में इसकी सप्लाई का बड़ा खेल चल रहा है? क्या परिवार का कोई सदस्य इस नेटवर्क से जुड़ा था या किसी और ने यह हथियार वहां छिपाया?

परिवार का कहना है कि यह केवल एक हादसा है। लेकिन पुलिस की जांच का रुख कुछ और इशारा कर रहा है। पुलिस यह मानने को तैयार नहीं कि मामला इतना आसान है। कहीं यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं?