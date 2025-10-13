राजस्थान: 7 साल की मासूम से टॉयलेट में रेप, स्कूल जैसी जगह भी अब सुरक्षित नहीं; गहलोत ने उठाए सवाल

राजधानी के एक सरकारी स्कूल में 7 साल की बच्ची के साथ हुई शर्मनाक घटना ने पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा दिया है। शनिवार को गांधीनगर थाना क्षेत्र में स्थित इस स्कूल की दीवार फांदकर घुसा एक युवक टॉयलेट में छिप गया।

राजधानी के एक सरकारी स्कूल में 7 साल की बच्ची के साथ हुई शर्मनाक घटना ने पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा दिया है। शनिवार को गांधीनगर थाना क्षेत्र में स्थित इस स्कूल की दीवार फांदकर घुसा एक युवक टॉयलेट में छिप गया। जैसे ही मासूम बच्ची वहां गई, आरोपी ने उसे पकड़ लिया और डर-धमकाकर बलात्कार किया। बच्ची के शोर मचाने पर स्कूल स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा और आरोपी को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आरोपी शराब का आदी है।

इस मामले ने राजनीतिक स्तर पर भी गर्मजोशी पैदा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा कि यह घटना राज्य की कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति की गवाही है। गहलोत ने सवाल उठाया कि “जब राजधानी में स्कूल जैसी जगह पर भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो अन्य स्थानों पर उनका क्या हाल होगा?” उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बच्चियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण देने में पूरी तरह असफल रही है। गहलोत के अनुसार यह घटना प्रदेश में कानून के खत्म होते इकबाल का नमूना है।

गहलोत ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार या स्कूल तक सीमित नहीं रह सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को ऐसे अपराधों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनके अनुसार इस तरह की घटनाएं सिर्फ पीड़ित बच्ची तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। गहलोत ने चेतावनी दी कि अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने के ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो जनता का विश्वास पूरी तरह कमजोर हो जाएगा।

विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस घटना को गंभीर मान रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए न केवल CCTV कैमरे और स्टाफ की निगरानी, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना आवश्यक है। माता-पिता की चिंता भी बढ़ी है, क्योंकि स्कूल जैसी जगह पर होने वाले अपराध बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा झटका है।

घटना के बाद बच्ची के परिजनों ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी की पृष्ठभूमि और मानसिक स्थिति की जांच कर रही है। वहीं, स्कूल प्रशासन ने भी सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अब प्राथमिकता बन गई है।