3000 करोड़ की फाइल लेकर दिल्ली पहुंचे राजस्थान के मुख्य सचिव; क्या मामला

मुख्य सचिव ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र के तीन मंत्रालयों के सचिवों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इनमें पेयजल ढांचे को मजबूत करने के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता सचिव के सामने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत 3000 करोड़ रुपये समय पर जारी करने का मुद्दा उठाया।

राजस्थान में जल जीवन मिशन के कामों को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 3000 करोड़ रुपये जल्द जारी करने की मांग उठाई है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता सचिव अशोक के. मीणा के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया। राज्य ने योजना से जुड़े आंकड़ों का मिलान करने और मार्च 2024 से मार्च 2026 के बीच खर्च की गई राशि जारी करने की मांग भी की। यह अवधि जल जीवन मिशन के पहले चरण (JJM 1.0) से दूसरे चरण (JJM 2.0) में बदलाव की रही।मुख्य सचिव ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र के तीन मंत्रालयों के सचिवों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इनमें पेयजल ढांचे को मजबूत करने के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। राजस्थान ने जहां पानी के लिए लंबित राशि जल्द जारी करने की पैरवी की, वहीं साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई और महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बड़ा बाजार दिलाने की योजनाओं पर भी बात रखी।

जल जीवन मिशन के 3000 करोड़ पर जोर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता सचिव के सामने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत 3000 करोड़ रुपये समय पर जारी करने का मुद्दा उठाया। राज्य सरकार का कहना है कि योजना से संबंधित आंकड़ों का मिलान किया जाना चाहिए, ताकि फंड जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

बैठक में मार्च 2024 से मार्च 2026 के बीच हुए खर्च की राशि जारी करने का विषय भी रखा गया। यह अवधि जल जीवन मिशन के पहले चरण से दूसरे चरण में संक्रमण की थी। राज्य ने केंद्र से इस मामले में हस्तक्षेप कर राशि जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया।

AI मिशन और साइबर अपराध पर भी मंथन मुख्य सचिव ने इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन से भी मुलाकात की। बैठक में राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत गतिविधियों को मजबूत करने और साइबर अपराधों से निपटने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई।

श्रीनिवास ने राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने साइबर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत बताई। डिजिटल गतिविधियों के विस्तार के बीच साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करना इस चर्चा का प्रमुख विषय रहा।

जयपुर में 18 दिन सजेगा नेशनल सरस मेला दिल्ली दौरे के दौरान मुख्य सचिव ने केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल के साथ भी बैठक की। कर्तव्य भवन में हुई इस मुलाकात में नेशनल सरस मेला 2026-27 की तैयारियों पर चर्चा हुई। यह मेला जयपुर में 25 दिसंबर 2026 से 11 जनवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इस आयोजन को पहले ही मंजूरी दे चुका है।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) की ओर से आयोजित होने वाला यह 18 दिवसीय मेला जवाहर कला केंद्र के दक्षिणी परिसर स्थित शिल्पग्राम और इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान परिसर में लगेगा। इसमें राजस्थान सहित दूसरे राज्यों के महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित और बिक्री के लिए रखा जाएगा।

800 स्टॉल पर दिखेगा महिलाओं का हुनर मेले में करीब 750 से 800 स्टॉल लगाए जाने की योजना है। इन पर महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन होगा। इसके अलावा करीब 50 फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मेले में हस्तशिल्प के लाइव प्रदर्शन, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।