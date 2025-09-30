राजस्थान के चाकसू में आकाशीय बिजली का कहर; 33 भेड़ों की मौत

राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कभी-कभी प्रकृति का कहर ऐसा टूट पड़ता है कि इंसान बस सन्न रह जाता है। मंगलवार दोपहर, बाढ़ चांदपुरा गांव के किसान रोडू राम के लिए भी यही सच साबित हुआ।

राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कभी-कभी प्रकृति का कहर ऐसा टूट पड़ता है कि इंसान बस सन्न रह जाता है। मंगलवार दोपहर, बाढ़ चांदपुरा गांव के किसान रोडू राम के लिए भी यही सच साबित हुआ। एक सामान्य बारिश के दौरान, पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी उनकी भेड़ें अचानक मौत के जाल में फंस गईं। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 33 भेड़ें वहीं मौके पर दम तोड़ गईं।

दोपहर की हल्की बारिश में गांव की गलियों में हरियाली की खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक बिखरी हुई थी, लेकिन यह दृश्य सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही सुखद था। करीब 70-75 भेड़ें बारिश से बचने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे जमा थीं। अचानक बिजली चमकी, गहरी गर्जना हुई और अगले ही पल कराहती आवाज़ों और धुएं की तरह बिजली की चपेट में आकर 33 भेड़ें मारी गईं। यह दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, लेकिन यह सच्चाई थी जो सीधे किसान रोडू राम की आंखों के सामने घट गई।

घटना के तुरंत बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीण डर और चिंता से ठिठक गए। कई लोग दौड़ते हुए किसान के पास पहुंचे, लेकिन तब तक 33 भेड़ें अनमोल जीवन छोड़ चुकी थीं। रोडू राम की आंखों में आंसू और चेहरे पर शोक साफ झलक रहा था। “मेरी सारी मेहनत, मेरा जीवन का सहारा, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया,” उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा।

सूचना मिलते ही कोटखावदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी भरतलाल महर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और नियमानुसार किसान को सहायता दी जाएगी। स्थानीय सरपंच ने भी कहा कि यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि यह पशुपालक समुदाय के लिए एक बड़ा मानसिक और सामाजिक झटका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मुआवजा और राहत की मांग की।

यह घटना न केवल किसान की मेहनत पर कहर बनकर टूटी, बल्कि गांव के अन्य पशुपालकों के लिए भी चेतावनी है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान बड़े पेड़ों के नीचे मवेशियों को खड़ा करना खतरनाक हो सकता है। “हमने हमेशा सोचा था कि पेड़ हमारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन प्रकृति की शक्ति इतनी भीषण हो सकती है,” एक ग्रामीण ने दुख जताया।