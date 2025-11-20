राजस्थान में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, जानिए सरकार ने किन प्रस्तावों को दी मंजूरी

संक्षेप: जयपुर में बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी दी।

जयपुर में बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये फैसले आने वाले वर्षों में राजस्थान की औद्योगिक क्षमता, रोजगार, कौशल विकास और ऊर्जा उत्पादन को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं। बैठक के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की।

कैबिनेट ने ‘राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी 2025’ को स्वीकृति दी, जिसका उद्देश्य राज्य को मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना है। इस नीति के तहत विदेशी और घरेलू कंपनियों को एकीकृत मंच पर निवेश, उत्पादन और उच्च कौशल प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी से रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को उभरती टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण भी मिलेगा।

नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए आगामी महीनों में चरणबद्ध रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। साथ ही जयपुर, उदयपुर और जोधपुर को GCC हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां उद्योगों और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित बड़े संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बसे प्रवासी राजस्थानियों को ध्यान में रखते हुए एक अलग ‘प्रवासी राजस्थानी विभाग’ का गठन किया है। यह विभाग प्रवासियों को सरकार की नीतियों, निवेश अवसरों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ने का आधिकारिक मंच होगा। विभाग प्रवासी राजस्थानियों की शिकायतों के समाधान, योजनाओं के लाभ, एक्सचेंज प्रोग्राम और प्रवासी राजस्थानी दिवस जैसे कार्यक्रमों का संचालन करेगा।

इसके साथ ही प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशनों के लिए एक समर्पित पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिससे रजिस्ट्रेशन और संवाद की प्रक्रिया और सरल होगी।

कैबिनेट ने राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी।

• 9,600 करोड़ रुपये की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना संयुक्त उपक्रम के तहत खदान स्थल पर स्थापित की जाएगी।

• 6,000 करोड़ रुपये की लागत से 1,500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ बीकानेर और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित की जाएंगी।

सौर परियोजनाओं के लिए बीकानेर की पूगल तहसील के करणीसर और भाटियान गांव में कुल 161.45 हैक्टेयर भूमि तथा चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा तहसील के खरनाई गांव में 356.25 हैक्टेयर भूमि सशर्त आवंटित की गई है।

इसके अलावा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाने का निर्णय भी लिया गया है।

कैबिनेट ने सिरोही जिले के दो राजकीय महाविद्यालयों के नाम दानदाताओं के नाम पर बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

• राजकीय महाविद्यालय कालंद्री का नाम अब ‘संघवी हीराचंदजी फूलचंदजी राजकीय महाविद्यालय कालंद्री’ होगा।

• राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर का नाम ‘मातुश्री पुरीबाई पुनमाजी माली टोरसो राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर’ किया जाएगा।