राजस्थान में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार, बनाए जा सकते हैं 6 नए मंत्री
राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यह कदम सीधे तौर पर आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों से जुड़ा है।
Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरTue, 30 Sep 2025 10:46 AM
