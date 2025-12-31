रिफाइनरी से पुलिस सैलरी तक, राजस्थान सरकार के वो फैसले जो बदल देंगे प्रदेश की तस्वीर

संक्षेप: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने मंगलवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने मंगलवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 'राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति' को मंजूरी देने के साथ-साथ पुलिस बेड़े और विधानसभा सचिवालय के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं।

15 साल पुराने वाहनों से मिलेगी मुक्ति, नए वाहन पर 1 लाख तक की छूट

राज्य सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने और सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति का अनुमोदन कर दिया है। बजट घोषणा की अनुपालना में लाई गई इस नीति के तहत अब 15 साल की अवधि पूरी कर चुके सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने नीति की जानकारी देते हुए बताया कि यह नीति न केवल सरकारी बल्कि प्रदूषण फैलाने वाले निजी और कबाड़ हो चुके वाहनों पर भी लागू होगी। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता वाहन मालिकों को मिलने वाली आर्थिक राहत है:

* रजिस्ट्रेशन में छूट: पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर मालिक को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

* बचत का गणित: नए वाहन के रजिस्ट्रेशन पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये तय की गई है।

* निवेश को बढ़ावा: राजस्थान में अधिक से अधिक स्क्रैपिंग यूनिट्स स्थापित हों, इसके लिए इन इकाइयों को विशेष रियायतें दी जाएंगी।

SOG और ATS के जवानों को 'स्पेशल' तोहफा

प्रदेश में अपराध और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने विशेष पुलिस सेवाओं (SOG और ATS) में कार्यरत कार्मिकों के लिए खजाना खोल दिया है।

कैबिनेट ने इन एजेंसियों में कार्यरत पुलिसकर्मियों के विशेष भत्ते को 15% से बढ़ाकर 25% करने की मंजूरी दे दी है। अब इन जांबाज पुलिसकर्मियों को उनके मूल वेतन (Basic Pay) का एक चौथाई हिस्सा अतिरिक्त मिलेगा। सरकार के इस कदम से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले जवानों का मनोबल बढ़ेगा और इन विशेष इकाइयों में प्रतिभावान अधिकारियों का आकर्षण बढ़ेगा।

विधानसभा मार्शल के पदों पर अब सेना और अर्धसैनिक बलों की एंट्री

कैबिनेट ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 1992 में ऐतिहासिक संशोधन को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि अब तक विधानसभा में मार्शल, अतिरिक्त मार्शल और उप मार्शल के पदों पर केवल राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के अधिकारियों की ही नियुक्ति होती थी।

संशोधन के बाद अब इन पदों पर सैन्य (Army) एवं अर्ध-सैन्य बलों (Paramilitary Forces) के अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण या विशेष चयन के माध्यम से नियुक्त किया जा सकेगा। इससे विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन को नए आयाम मिलेंगे।

रिफाइनरी का शुभारंभ और अन्य घोषणाएं

बैठक में आगामी विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी माह में राजस्थान की बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।