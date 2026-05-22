राजस्थान कैबिनेट बैठक में आज बड़े ऐलान संभव;10 बड़े फैसलों पर मंथन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम 5 बजे सचिवालय में होने वाली राजस्थान कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। करीब तीन महीने बाद आयोजित हो रही यह बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम 5 बजे सचिवालय में होने वाली राजस्थान कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। करीब तीन महीने बाद आयोजित हो रही यह बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। सरकार इस बार प्रशासनिक सुधार, सरकारी खर्चों में कटौती, डिजिटल गवर्नेंस और ईंधन बचत जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने के मूड में दिखाई दे रही है।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में ऐसे कई प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के काम करने के तरीके को सीधे प्रभावित करेंगे। सरकार का उद्देश्य प्रशासन को ज्यादा प्रभावी, तकनीक आधारित और खर्च नियंत्रित बनाना बताया जा रहा है।

पति-पत्नी अधिकारियों को मिल सकती है एक ही सरकारी गाड़ी बैठक में सबसे चर्चित प्रस्तावों में पति-पत्नी दोनों के सरकारी अधिकारी होने की स्थिति में अलग-अलग वाहन सुविधा खत्म करने पर विचार हो सकता है। प्रस्ताव के अनुसार ऐसे मामलों में केवल एक सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जा सकता है। सरकार इसे संसाधनों के बेहतर उपयोग और खर्च नियंत्रण से जोड़कर देख रही है।

फिजिकल बैठकों की जगह बढ़ेगा वर्चुअल सिस्टम सरकारी विभागों में अनावश्यक बैठकों और यात्रा खर्च को कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। जरूरत पड़ने पर ही ऑफलाइन बैठकें आयोजित करने की नीति बनाई जा सकती है।

तबादला नीति और बैन हटाने पर बड़ा फैसला संभव

प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय तबादला नीति माना जा रहा है। लंबे समय से ट्रांसफर पर लगी रोक हटाने और ट्रांसफर विंडो खोलने की समयसीमा पर फैसला होने की संभावना जताई जा रही है।

दफ्तरों में बढ़ेगा डिजिटल सिस्टम सरकारी कार्यालयों में कागजी प्रक्रिया कम करने के लिए ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग और डिजिटल वर्क सिस्टम को अनिवार्य बनाए जाने का प्रस्ताव भी सामने आ सकता है। इससे फाइलों के निस्तारण में तेजी और पारदर्शिता लाने की तैयारी है।

सरकारी वाहनों पर ईंधन नियंत्रण की तैयारी सरकारी वाहनों के उपयोग और ईंधन खर्च पर नियंत्रण के लिए पेट्रोल-डीजल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने पर चर्चा संभव है। इसके तहत वाहनों के उपयोग और ईंधन खपत की निगरानी को अधिक सख्त बनाया जा सकता है।

उद्योग और निवेश को लेकर नए फैसले बैठक में राजस्थान की नई औद्योगिक विकास नीति पर भी फैसला हो सकता है। सरकार का फोकस निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर बताया जा रहा है।

ग्रीन एनर्जी पर भी सरकार का जोर राजस्थान को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में और मजबूत बनाने के लिए नए सोलर प्रोजेक्ट्स और ग्रीन एरिया नीति को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इससे राज्य में ऊर्जा निवेश और पर्यावरणीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

कर्मचारियों के लिए राहत और चुनौती दोनों इस बैठक के फैसलों का सबसे बड़ा असर सरकारी कर्मचारियों पर दिखाई दे सकता है। यदि रोटेशन के आधार पर सीमित वर्क फ्रॉम होम मॉडल को मंजूरी मिलती है तो आईटी और सचिवालय से जुड़े कर्मचारियों को सुविधा मिल सकती है। वहीं, डिजिटल मॉनिटरिंग, वाहन उपयोग नियंत्रण और नई कार्यप्रणाली कर्मचारियों के लिए नई जवाबदेही भी तय करेगी।