राजस्थान में चलती बस में भीषण आग: तीन बच्चों समेत 15 यात्री झुलसे, 57 सवारियों में मचा हड़कंप

राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में मंगलवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। जैसलमेर से जोधपुर जा रही सवारियों से भरी एक निजी बस में अचानक भीषण आग लग गई। हादसा इतना भयावह था कि कुछ ही मिनटों में बस आग की लपटों में घिर गई। इस दुर्घटना में तीन बच्चों और चार महिलाओं समेत कुल 15 यात्री झुलस गए। हादसे के वक्त बस में 57 लोग सवार थे। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों और राहगीरों की सूझबूझ से कई यात्रियों की जान बचाई जा सकी।

जानकारी के मुताबिक, हादसा मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर थईयात गांव के पास हुआ। बस रोजाना की तरह दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी। रास्ते में अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, बस में आग भड़क उठी। आग इतनी तेज़ी से फैली कि यात्रियों को बाहर निकलने का मौका भी मुश्किल से मिल पाया।

बस में सवार लोगों के अनुसार, अचानक धुआं फैलने से सभी यात्री घबरा गए। कुछ यात्रियों ने तुरंत खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर छलांग लगाई। कई लोग आग की लपटों से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे के बाद ग्रामीणों ने दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही तीन एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंचीं। झुलसे हुए यात्रियों को तुरंत जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से झुलसे कुछ यात्रियों को जोधपुर रेफर किया गया है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, कई यात्रियों को 30 से 50 प्रतिशत तक जलने की चोटें आई हैं।

हादसे के वक्त ग्रामीणों ने जिस तरह से बचाव कार्य में हिस्सा लिया, उसकी चारों ओर सराहना हो रही है। आग बुझाने के लिए आसपास के लोगों ने पानी और रेत की मदद ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर वे मौके पर समय पर नहीं पहुंचते, तो जनहानि और भी अधिक हो सकती थी।

दमकल विभाग की टीम के मौके पर पहुंचने तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। आग पर काबू पाने में करीब एक घंटे से ज्यादा का समय लगा। हादसे के बाद बस का केवल ढांचा ही बचा। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य की निगरानी की। जैसलमेर के एसपी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बस के ड्राइवर और क्लीनर से भी पूछताछ की जा रही है।

जवाहिर हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने बताया कि 15 घायलों को भर्ती किया गया है, जिनमें तीन बच्चे और चार महिलाएं शामिल हैं। अधिकांश की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने घायलों के परिजनों से संपर्क कर सहायता राशि देने का आश्वासन दिया है।