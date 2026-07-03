हैदराबाद में 16 मरीजों की तबीयत बिगड़ी, राजस्थान में बेहोशी के इंजेक्शन पर रोक; 14 हजार डोज सीज
मामले की शुरुआत हैदराबाद के एक अस्पताल से हुई, जहां थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड के बुपीवाकेन हाइड्रोक्लोराइड इन डेक्सट्रोज इंजेक्शन के एक विशेष बैच का इस्तेमाल किया गया था। इंजेक्शन दिए जाने के बाद 16 मरीजों में अचानक प्रतिकूल प्रभाव दिखाई दिए।
ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे परिजनों के लिए सबसे बड़ी राहत यही होती है कि डॉक्टर कह दें- “ऑपरेशन सफल रहा।” लेकिन जब उसी ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली बेहोशी की दवा पर सवाल उठ जाएं तो चिंता सिर्फ डॉक्टरों की नहीं, बल्कि हर उस मरीज और परिवार की हो जाती है, जिसे आने वाले दिनों में सर्जरी करानी है। यही वजह है कि हैदराबाद के एक अस्पताल में सामने आए गंभीर मामले के बाद राजस्थान में भी बुपीवाकेन इंजेक्शन के इस्तेमाल और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है।
यह इंजेक्शन स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर पर सिजेरियन डिलीवरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, यूरोलॉजी और कई अन्य ऑपरेशनों में मरीज को कमर के नीचे सुन्न करने के लिए इसी दवा का उपयोग किया जाता है। अब इसकी एक खेप को लेकर उठे सवालों ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र को सतर्क कर दिया है।
हैदराबाद की घटना ने पूरे देश को किया अलर्ट
मामले की शुरुआत हैदराबाद के एक अस्पताल से हुई, जहां थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड के बुपीवाकेन हाइड्रोक्लोराइड इन डेक्सट्रोज इंजेक्शन के एक विशेष बैच का इस्तेमाल किया गया था। इंजेक्शन दिए जाने के बाद 16 मरीजों में अचानक प्रतिकूल प्रभाव दिखाई दिए। पहले मतली, उल्टी और तेज सिरदर्द की शिकायत हुई, लेकिन कुछ ही देर में कई मरीजों को दौरे पड़ने लगे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कुछ मरीजों को आईसीयू और वेंटिलेटर तक ले जाना पड़ा।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अधिकांश मरीज अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे देश के एनेस्थीसिया विशेषज्ञों और दवा नियामक एजेंसियों को सतर्क कर दिया।
क्या कारण हो सकता है?
फिलहाल किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। हालांकि प्रारंभिक जांच में दवा के संबंधित बैच की गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया, स्टेरिलिटी, रासायनिक संरचना और सप्लाई चेन की विस्तृत जांच की जा रही है।
दवा विशेषज्ञों के मुताबिक यदि किसी इंजेक्शन के निर्माण, पैकेजिंग, स्टोरेज या गुणवत्ता नियंत्रण में बेहद मामूली भी गड़बड़ी रह जाए तो उसका असर सीधे मरीज के शरीर पर पड़ सकता है। इसी आशंका को देखते हुए पूरे बैच को संदेह के दायरे में रखा गया है।
राजस्थान में क्यों लगाई गई रोक?
हैदराबाद की घटना सामने आने के बाद इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया पेशेंट सेफ्टी एसोसिएशन ने देशभर के एनेस्थीसिया विशेषज्ञों को एडवाइजरी जारी कर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल तत्काल रोकने की अपील की। इसके बाद राजस्थान ड्रग कंट्रोल विभाग भी हरकत में आ गया।
जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने सबसे पहले अपने सभी विभागाध्यक्षों और अस्पताल अधीक्षकों को इस इंजेक्शन का उपयोग तुरंत बंद करने के निर्देश दिए। इसके बाद पूरे प्रदेश में इसके इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगा दी गई।
14 हजार इंजेक्शन की सप्लाई, हजारों डोज रोक दी गईं
राजस्थान में इसी बैच के करीब 14 हजार इंजेक्शन विभिन्न जिलों में सप्लाई किए गए थे। इनमें जयपुर, कोटा, टोंक, भरतपुर, करौली, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे जिले शामिल हैं।
ड्रग विभाग ने जयपुर डिपो में रखे करीब सात हजार इंजेक्शन सीज कर दिए हैं। करीब डेढ़ हजार इंजेक्शन मेडिकल स्टोर्स से जब्त किए गए हैं, डेढ़ हजार सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं और लगभग दो हजार इंजेक्शन रिकॉल की प्रक्रिया में हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई एहतियात के तौर पर की जा रही है ताकि किसी मरीज की जान जोखिम में न पड़े।
राहत की बात भी सामने आई
ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक के अनुसार अब तक राजस्थान में इस इंजेक्शन का उपयोग जिन मरीजों पर हुआ है, उनमें किसी गंभीर दुष्प्रभाव की सूचना नहीं मिली है। यही वजह है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जांच पूरी होने तक सावधानी बरतना जरूरी है।
कंपनी भी जांच में जुटी
थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड ने औषध महानियंत्रक (डीसीजीआई) को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि संबंधित बैच की निर्माण प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच शुरू कर दी गई है। कंपनी ने अस्पतालों और नियामक एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया है।
मरीजों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता
यह मामला सिर्फ एक दवा का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जिसके साथ हर मरीज ऑपरेशन थिएटर में जाता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने किसी जोखिम का इंतजार करने के बजाय पहले ही रोक लगाने का फैसला किया। अब सभी की नजर केंद्रीय जांच रिपोर्ट पर है, जो तय करेगी कि समस्या सिर्फ एक बैच तक सीमित थी या इसके पीछे कोई बड़ा तकनीकी कारण छिपा है। तब तक अस्पतालों को वैकल्पिक एनेस्थीसिया दवाओं के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इलाज भी प्रभावित न हो और मरीजों की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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