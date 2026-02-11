Rajasthan Budget 2026 LIVE: दीया कुमारी पेश कर रही बजट; बोलीं-राजस्थानियों की सालाना आय में इजाफा

संक्षेप: राजस्थान विधानसभा में आज (बुधवार) डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी राज्य का बजट पेश कर रही हैं। भजनलाल सरकार का यह तीसरा पूर्ण बजट है, जिसे लेकर प्रदेशभर में खासा उत्साह और उम्मीदें हैं।

राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि सरकार ने सेवा, समर्पण और संकल्प को प्राथमिकता देते हुए किसानों को खुशहाल बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि भी शामिल है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछली बार राज्य का पहला हरित बजट पेश कर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में पहल की गई थी।

बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट “समावेशी” होगा और इसमें समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने संकेत दिए कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं और विकास संबंधी कई घोषणाएं की जाएंगी।

कड़ी सुरक्षा में विधानसभा पहुंचीं बजट प्रतियां सुबह करीब 10 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बजट की प्रतियां विधानसभा पहुंचाई गईं। विधानसभा परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे।

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार के लिए विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में व्यापक स्तर पर सड़क विकास कार्य किए गए हैं। अब तक 42,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया जा चुका है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई है तथा आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिली है।

अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट भाषण में कहा कि राज्य सरकार ने पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश को उबारते हुए निवेश को प्रोत्साहित किया है और विकास को नई दिशा दी है। सामाजिक-आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पिछली बार हरित बजट भी पेश किया गया था।

41.39% बढ़ा प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार मंत्री के अनुसार वर्ष 2026-27 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार 41.39 प्रतिशत बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह वृद्धि राज्य की आर्थिक मजबूती और निवेश के बेहतर माहौल को दर्शाती है।

प्रति व्यक्ति आय 2 लाख के पार दीया कुमारी ने बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1.68 लाख रुपये से बढ़कर 2 लाख 2 हजार रुपये के पार पहुंचने का अनुमान है, जो आमजन की आय में सुधार और आर्थिक सशक्तिकरण का संकेत है।

₹1800 करोड़ से सड़क और आरओबी प्रोजेक्ट्स वित्त मंत्री दीया कुमारी ने घोषणा की कि प्रदेश में 1800 करोड़ रुपये की लागत से सड़क और रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के काम कराए जाएंगे।

नॉन-पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों पर फोकस नॉन-पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपये और मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अगले वर्ष 250 अटल प्रगति पथ के तहत 500 करोड़ रुपये के कार्य शुरू होंगे।

बारिश से टूटी सड़कों के लिए ₹500 करोड़ बरसात में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च दीया कुमारी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3427 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है।