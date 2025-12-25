Hindustan Hindi News
राजस्थान: मंदबुद्धि भाई की सेवा से थका तो उतार दिया मौत के घाट, शराब पिलाकर रस्सी से घोंटा गला

संक्षेप:

राजस्थान के चूरू जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस भाई की उंगली थामकर बड़े भाई को दुनिया देखनी थी, उसी छोटे भाई ने रक्षक की जगह भक्षक बनकर अपने सगे मंदबुद्धि भाई की नृशंस हत्या कर दी। 

Dec 25, 2025 03:31 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के चूरू जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस भाई की उंगली थामकर बड़े भाई को दुनिया देखनी थी, उसी छोटे भाई ने रक्षक की जगह भक्षक बनकर अपने सगे मंदबुद्धि भाई की नृशंस हत्या कर दी। देखभाल के बोझ से 'परेशान' होकर आरोपी ने पहले भाई को जी भरकर शराब पिलाई और फिर रस्सी से गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है।

मामला रतननगर थाना क्षेत्र का है। 21 दिसंबर को नेशनल हाईवे-52 पर सिंगापुर हब के पास एक गड्ढे में दबी हुई लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। शव के सड़ने के कारण उठ रही बदबू ने वहां से गुजर रहे एक चरवाहे का ध्यान खींचा, जिसने तुरंत होटल मालिक को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लिया। 23 दिसंबर को मृतक की पहचान झुंझुनूं जिले के धीरासर गांव निवासी विकास मेघवाल (25) के रूप में हुई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि विकास की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उसका गला रस्सी से घोंटा गया था।

एसपी जय यादव के निर्देश पर डीएसपी सुनील झाझड़िया और रतननगर थानाधिकारी रामनिवास बीडासर की टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने बिसाऊ से लेकर रतननगर हाईवे तक करीब 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। एक फुटेज ने पुलिस के शक की सुई घर के भीतर ही घुमा दी। फुटेज में मृतक विकास के साथ उसका 20 वर्षीय छोटा भाई अंकित मेघवाल नजर आया। जब पुलिस ने अंकित के बैकग्राउंड की जांच की, तो पता चला कि वह पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का है और हाल ही में शांतिभंग के मामले में गिरफ्तार भी हुआ था।

पुलिस की कड़ाई से पूछताछ के बाद अंकित ने जो सच कबूला, वह रूह कंपा देने वाला था। 13 दिसंबर की शाम अंकित अपने मंदबुद्धि भाई विकास को बिसाऊ लेकर गया। वहां उसने विकास को शराब पिलाई। इसके बाद वह उसे हाईवे पर स्थित सूरज होटल के पास लाया, जहां फिर से उसे शराब पिलाई गई ताकि वह विरोध न कर सके। जब विकास नशे में धुत हो गया, तो अंकित ने रस्सी से उसका गला दबाकर उसे मार डाला। हत्या के बाद आरोपी ने पास ही एक गड्ढे में शव को डालकर उस पर मिट्टी डाल दी और चैन से घर लौट गया।

पूछताछ में अंकित ने बताया कि विकास मंदबुद्धि था और अक्सर बिना बताए घर से कहीं भी निकल जाता था। घर में मां पहले से ही दिव्यांग है और पिता की विदेश में मौत हो चुकी है। अंकित का कहना था कि वह भाई की देखभाल करते-करते थक चुका था और इसे एक 'बोझ' समझने लगा था। इसी मानसिक कुंठा और आपराधिक सोच के चलते उसने भाई को रास्ते से हटाने का खौफनाक फैसला लिया। पुलिस इस मामले में एक नाबालिग की संदिग्ध भूमिका की भी जांच कर रही है।

