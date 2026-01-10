राजस्थान में रिश्वत की रकम स्कूटी पर लेकर फरार हुआ अधिकारी,ACB ने 3KM तक किया पीछा; बचने के लिए नाले में लगा दी छलांग

संक्षेप: राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई के दौरान शुक्रवार शाम ऐसा नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, जिसने हर किसी को चौंका दिया।

राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई के दौरान शुक्रवार शाम ऐसा नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, जिसने हर किसी को चौंका दिया। भरतपुर में बिजली विभाग का एक जूनियर इंजीनियर (JEN) रिश्वत की रकम स्कूटी में रखकर फरार हो गया। ACB टीम ने करीब तीन किलोमीटर तक उसका पीछा किया। आखिर में जब उसे लगा कि अब बचना मुश्किल है, तो उसने 10 फीट गहरे नाले में छलांग लगा दी। हालांकि, फिल्मी अंदाज में भागने की यह कोशिश नाकाम रही और ACB ने उसे धर दबोचा।

मामला सोलर प्लांट की फाइल पास करने के बदले रिश्वत मांगने से जुड़ा है। ACB ने इस केस में बिजली विभाग के सहायक अभियंता (AEN) मोहित कटियार और जूनियर अभियंता (JEN) अभिषेक गुप्ता को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने सोलर प्लांट से जुड़ी फाइलों को पास करने के एवज में परिवादी से 90 हजार रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी।

ACB के एएसपी अमित सिंह के अनुसार, परिवादी सोलर इंस्टॉलेशन का काम करता है और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भी घरों पर सोलर प्लांट लगाता है। योजना के तहत मीटर चालू होने के बाद ही सब्सिडी जारी होती है। मीटर कनेक्शन और उससे जुड़ी फाइलें पास करने का जिम्मा इन्हीं अधिकारियों के पास था। आरोप है कि AEN और JEN मिलकर प्रति फाइल 5 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे थे।

जानकारी के अनुसार, कुल 18 फाइलों को लेकर सौदा तय हुआ था। इस तरह 90 हजार रुपए में डील फाइनल की गई, जिसमें पहली किश्त के तौर पर 50 हजार रुपए देने की बात हुई। शुक्रवार को ही परिवादी ने ACB से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। ACB ने पहले रिश्वत मांगने की पुष्टि के लिए सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाए गए।

सत्यापन के बाद ट्रैप की योजना बनाई गई। इस बीच AEN मोहित कटियार उच्चैन से करीब 40 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के किरावली चले गए थे। जब परिवादी ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने खुद मौजूद न होने की बात कही। इसके बाद परिवादी ने JEN अभिषेक गुप्ता से बात की। JEN ने उसे रिश्वत की रकम लेकर भरतपुर स्थित अपने घर, बिग्रेडियर घासी राम कॉलोनी बुला लिया।

शुक्रवार शाम करीब 4 बजे परिवादी तय रकम लेकर JEN के घर पहुंचा। जैसे ही 50 हजार रुपए दिए गए, JEN ने नोटों को अपनी स्कूटी की डिक्की में रख लिया। इसी दौरान उसे ACB की कार्रवाई की भनक लग गई। घबराहट में वह स्कूटी स्टार्ट कर वहां से भाग निकला। मौके पर मौजूद ACB टीम तुरंत हरकत में आई और उसका पीछा शुरू कर दिया।

करीब तीन किलोमीटर तक ACB की टीम ने उसका पीछा किया। जब JEN को लगा कि अब बचना नामुमकिन है, तो उसने अचानक स्कूटी छोड़ी और सड़क किनारे बने करीब 10 फीट गहरे नाले में कूद गया। हालांकि, यह दांव भी उसे नहीं बचा सका। नाले में फंसने के बाद ACB टीम ने उसे बाहर निकाला। इस दौरान उसके पैरों और घुटनों में चोटें आईं।