राजस्थान में भारत-पाक बॉर्डर तक रेल लाइन बिछाने की तैयारी; लाइनों का सर्वे युद्धस्तर पर

राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा के समानांतर नई रेल लाइनों के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने अनूपगढ़-खाजूवाला-जैसलमेर और जैसलमेर-बाड़मेर-भीलड़ी (वाया बाड़मेर) रेल परियोजनाओं के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) का कार्य तेज कर दिया है।

राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा के समानांतर नई रेल लाइनों के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने अनूपगढ़-खाजूवाला-जैसलमेर और जैसलमेर-बाड़मेर-भीलड़ी (वाया बाड़मेर) रेल परियोजनाओं के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) का कार्य तेज कर दिया है। रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw ने मंगलवार को लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन परियोजनाओं से सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी, सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।

सीमा के समानांतर विकसित होंगी नई लाइनें रेल मंत्री के अनुसार प्रस्तावित रेल लाइनें भारत-पाक सीमा के समानांतर विकसित की जाएंगी। यह रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित पहुंच संभव हो सकेगी। फिलहाल अनूपगढ़-खाजूवाला-जैसलमेर और जैसलमेर-बाड़मेर-भीलड़ी रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य प्रगति पर है। सर्वे के पूरा होने के बाद इन परियोजनाओं को निर्माण चरण में ले जाया जाएगा।

सेना की आवाजाही और सप्लाई होगी मजबूत इन रेल लाइनों के निर्माण का सबसे बड़ा फायदा सेना को मिलने वाला है। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद सेना की त्वरित आवाजाही और लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम में उल्लेखनीय सुधार होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिहाज से यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपात स्थितियों में संसाधनों और सैनिकों की तेज़ तैनाती संभव हो सकेगी।

पर्यटन और व्यापार को भी मिलेगा बढ़ावा इन रेल परियोजनाओं का असर केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। जैसलमेर और बाड़मेर जैसे सीमावर्ती जिलों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें बेहतर रेल कनेक्टिविटी के जरिए और अधिक विकसित किया जा सकेगा। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

दूरस्थ क्षेत्रों के विकास को मिलेगी नई दिशा राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में कई इलाके अब भी बुनियादी कनेक्टिविटी से पूरी तरह नहीं जुड़े हैं। नई रेल लाइनों के निर्माण से इन दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र विकास संभव हो सकेगा।

चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही प्रक्रिया रेल मंत्रालय के अनुसार इन परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल प्राथमिक स्तर पर सर्वे और रूट फाइनलाइजेशन का काम जारी है। फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा होने के बाद भूमि अधिग्रहण और निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। भारतीय रेलवे सीमावर्ती इलाकों में इस तरह की परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रहा है।

फैक्ट फाइल • जैसलमेर-भीलड़ी (वाया बाड़मेर) रेल लाइन: करीब 380 किमी

• खाजूवाला-जैसलमेर रेल लाइन: करीब 260 किमी

• दोनों परियोजनाओं के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे जारी

कनेक्टिविटी का नया नेटवर्क प्रस्तावित रेल लाइनों में अनूपगढ़-खाजूवाला-जैसलमेर और जैसलमेर-बाड़मेर-भीलड़ी रूट शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा, जिससे न केवल सुरक्षा बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।