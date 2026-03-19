राजस्थान में भारत-पाक बॉर्डर तक रेल लाइन बिछाने की तैयारी; लाइनों का सर्वे युद्धस्तर पर
राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा के समानांतर नई रेल लाइनों के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने अनूपगढ़-खाजूवाला-जैसलमेर और जैसलमेर-बाड़मेर-भीलड़ी (वाया बाड़मेर) रेल परियोजनाओं के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) का कार्य तेज कर दिया है।
राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा के समानांतर नई रेल लाइनों के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने अनूपगढ़-खाजूवाला-जैसलमेर और जैसलमेर-बाड़मेर-भीलड़ी (वाया बाड़मेर) रेल परियोजनाओं के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) का कार्य तेज कर दिया है। रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw ने मंगलवार को लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन परियोजनाओं से सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी, सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
सीमा के समानांतर विकसित होंगी नई लाइनें
रेल मंत्री के अनुसार प्रस्तावित रेल लाइनें भारत-पाक सीमा के समानांतर विकसित की जाएंगी। यह रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित पहुंच संभव हो सकेगी। फिलहाल अनूपगढ़-खाजूवाला-जैसलमेर और जैसलमेर-बाड़मेर-भीलड़ी रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य प्रगति पर है। सर्वे के पूरा होने के बाद इन परियोजनाओं को निर्माण चरण में ले जाया जाएगा।
सेना की आवाजाही और सप्लाई होगी मजबूत
इन रेल लाइनों के निर्माण का सबसे बड़ा फायदा सेना को मिलने वाला है। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद सेना की त्वरित आवाजाही और लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम में उल्लेखनीय सुधार होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिहाज से यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपात स्थितियों में संसाधनों और सैनिकों की तेज़ तैनाती संभव हो सकेगी।
पर्यटन और व्यापार को भी मिलेगा बढ़ावा
इन रेल परियोजनाओं का असर केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। जैसलमेर और बाड़मेर जैसे सीमावर्ती जिलों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें बेहतर रेल कनेक्टिविटी के जरिए और अधिक विकसित किया जा सकेगा। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
दूरस्थ क्षेत्रों के विकास को मिलेगी नई दिशा
राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में कई इलाके अब भी बुनियादी कनेक्टिविटी से पूरी तरह नहीं जुड़े हैं। नई रेल लाइनों के निर्माण से इन दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र विकास संभव हो सकेगा।
चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही प्रक्रिया
रेल मंत्रालय के अनुसार इन परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल प्राथमिक स्तर पर सर्वे और रूट फाइनलाइजेशन का काम जारी है। फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा होने के बाद भूमि अधिग्रहण और निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। भारतीय रेलवे सीमावर्ती इलाकों में इस तरह की परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रहा है।
फैक्ट फाइल
• जैसलमेर-भीलड़ी (वाया बाड़मेर) रेल लाइन: करीब 380 किमी
• खाजूवाला-जैसलमेर रेल लाइन: करीब 260 किमी
• दोनों परियोजनाओं के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे जारी
कनेक्टिविटी का नया नेटवर्क
प्रस्तावित रेल लाइनों में अनूपगढ़-खाजूवाला-जैसलमेर और जैसलमेर-बाड़मेर-भीलड़ी रूट शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा, जिससे न केवल सुरक्षा बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।
कुल मिलाकर, भारत-पाक सीमा से सटे राजस्थान के इलाकों में प्रस्तावित ये रेल परियोजनाएं रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से गेमचेंजर साबित हो सकती हैं। सरकार की प्राथमिकता में शामिल ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में क्षेत्र के विकास की नई इबारत लिख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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