राजस्थान के बॉर्डर पर आतंकी साजिश; अमित शाह से मिले CM भजनलाल, क्या हुई अंदरखाने बात
हाल ही में श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ (रामसिंहपुर) रेलवे ट्रैक पर हुए बम विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। राजस्थान एटीएस ने इस मामले की जांच करते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया था
राजस्थान में पाकिस्तान से सटे इलाके में आतंकी साजिश का खुलासा होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम ने बुधवार को शाह के साथ प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर चर्चा की। बॉर्डर स्टेट होने के चलते राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केंद्र से विशेष सहयोग की अपेक्षा भी जताई।
हाल ही में श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ (रामसिंहपुर) रेलवे ट्रैक पर हुए बम विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। राजस्थान एटीएस ने इस मामले की जांच करते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया था। इस कार्रवाई में पंजाब से दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अमित शाह को इस पूरे घटनाक्रम और राजस्थान एटीएस के ऑपरेशन की जानकारी भी दी।
सीएम और केंद्रीय गृह मंत्री की इस मुलाकात को प्रदेश की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। खासतौर पर सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था, आतंकी गतिविधियों पर निगरानी और केंद्र-राज्य के बीच बेहतर समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
चुनाव के नतीजों से लेकर संगठन की भूमिका तक, शाह को दिया ब्यौरा
अमित शाह के साथ मुलाकात में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केवल कानून-व्यवस्था ही नहीं, बल्कि प्रदेश सरकार और संगठन के कामकाज की जानकारी भी साझा की। सीएम ने राजस्थान में चल रही विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और उनके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की।
इसके साथ ही प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए निकाय और पंचायत चुनाव भी मुलाकात का अहम विषय रहे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इन चुनावों के परिणामों के साथ संगठन और पार्टी नेताओं की भूमिका का ब्यौरा भी केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा।
निकाय और पंचायत चुनावों के बाद प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों और संगठन के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हुई यह चर्चा राजनीतिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, मुलाकात के दौरान चुनावों को लेकर किसी खास राजनीतिक फैसले या समीक्षा का आधिकारिक विवरण सामने नहीं आया है।
ERCP और यमुना जल समझौते पर भी हुई बात
दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान में जल प्रबंधन, पेयजल उपलब्धता और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) और यमुना जल समझौते के तहत प्रदेश में होने वाले कार्यों की प्रगति की जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी। राजस्थान के कई इलाकों में पेयजल और सिंचाई की समस्या को देखते हुए ये दोनों परियोजनाएं राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
ERCP के जरिए पूर्वी राजस्थान के जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की योजना है। वहीं यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र की जल जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद है। ऐसे में इन परियोजनाओं को गति देने और तय योजनाओं को जमीन पर उतारने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचकर जताया शोक
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। सीएम उनके निवास पर पहुंचे और उनकी माताजी काशी बाई के निधन पर शोक व्यक्त किया।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।