हाल ही में श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ (रामसिंहपुर) रेलवे ट्रैक पर हुए बम विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। राजस्थान एटीएस ने इस मामले की जांच करते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया था

हाल ही में श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ (रामसिंहपुर) रेलवे ट्रैक पर हुए बम विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। राजस्थान एटीएस ने इस मामले की जांच करते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया था।

हाल ही में श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ (रामसिंहपुर) रेलवे ट्रैक पर हुए बम विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। राजस्थान एटीएस ने इस मामले की जांच करते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया था। इस कार्रवाई में पंजाब से दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अमित शाह को इस पूरे घटनाक्रम और राजस्थान एटीएस के ऑपरेशन की जानकारी भी दी।

सीएम और केंद्रीय गृह मंत्री की इस मुलाकात को प्रदेश की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। खासतौर पर सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था, आतंकी गतिविधियों पर निगरानी और केंद्र-राज्य के बीच बेहतर समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

चुनाव के नतीजों से लेकर संगठन की भूमिका तक, शाह को दिया ब्यौरा अमित शाह के साथ मुलाकात में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केवल कानून-व्यवस्था ही नहीं, बल्कि प्रदेश सरकार और संगठन के कामकाज की जानकारी भी साझा की। सीएम ने राजस्थान में चल रही विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और उनके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की।

इसके साथ ही प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए निकाय और पंचायत चुनाव भी मुलाकात का अहम विषय रहे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इन चुनावों के परिणामों के साथ संगठन और पार्टी नेताओं की भूमिका का ब्यौरा भी केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा।

निकाय और पंचायत चुनावों के बाद प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों और संगठन के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हुई यह चर्चा राजनीतिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, मुलाकात के दौरान चुनावों को लेकर किसी खास राजनीतिक फैसले या समीक्षा का आधिकारिक विवरण सामने नहीं आया है।

ERCP और यमुना जल समझौते पर भी हुई बात दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान में जल प्रबंधन, पेयजल उपलब्धता और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) और यमुना जल समझौते के तहत प्रदेश में होने वाले कार्यों की प्रगति की जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी। राजस्थान के कई इलाकों में पेयजल और सिंचाई की समस्या को देखते हुए ये दोनों परियोजनाएं राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

ERCP के जरिए पूर्वी राजस्थान के जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की योजना है। वहीं यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र की जल जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद है। ऐसे में इन परियोजनाओं को गति देने और तय योजनाओं को जमीन पर उतारने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।