राजस्थान बन रहा बंधुआ मजदूरों की मंडी,88% बच्चों को जबरन मजदूरी के लिए बेचा गया

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की 2023 की रिपोर्ट ने राजस्थान के काले सच से पर्दा उठाया है। प्रदेश में मानव तस्करी के आंकड़े न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि समाज और शासन व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल खड़े करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान अब सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लापता होने की घटनाओं के लिए ही नहीं, बल्कि बाल तस्करी और बंधुआ मजदूरी का हब बनता जा रहा है।

NCRB के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में वर्ष 2023 में मानव तस्करी के कुल 81 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों से 363 पीड़ितों को छुड़ाया गया, लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि इनमें से 358 यानी करीब 98% पीड़ित नाबालिग थे। यह आंकड़ा इस बात को साफ करता है कि प्रदेश में बाल तस्करी का गंदा खेल किस हद तक फैल चुका है।

इन 363 पीड़ितों में से 321 बच्चों को जबरन मजदूरी (Bonded Labour) के लिए तस्करी कर लाया गया। यह कुल मामलों का 88% है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह ट्रेंड बेहद खतरनाक है क्योंकि आमतौर पर मानव तस्करी में लड़कियों को शोषण के लिए निशाना बनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में लड़के सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं।

• कुल नाबालिग पीड़ित: 358

• लड़के: 343

• लड़कियां: 15

स्पष्ट है कि बाल श्रम और खतरनाक कामों के लिए मासूम लड़कों को जबरन उठाया जा रहा है। यह गिरोह बच्चों को बहला-फुसलाकर, नौकरी का लालच देकर या फिर सीधा अगवा करके उन्हें फैक्ट्रियों, खेतों और अवैध धंधों में झोंक देता है।

मानव तस्करी के इन मामलों में सिर्फ बंधुआ मजदूरी ही नहीं, बल्कि अन्य भयावह पहलू भी सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार—

• 33 बच्चों को छोटे-मोटे अपराध करवाने के लिए तस्करी की गई।

• 2 बच्चों को जबरन विवाह के लिए बेचा गया।

ये आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में तस्करी का नेटवर्क सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराध और शोषण के नए-नए रूप अपना रहा है।

राहत की बात यह है कि राजस्थान पुलिस ने मानव तस्करी के मामलों में 100% चार्जशीट दाखिल की है। इसका अर्थ है कि पुलिस ने हर मामले में जांच पूरी की और कोर्ट तक मामला पहुंचाया। यह आंकड़ा पुलिस की सक्रियता और गंभीरता को दिखाता है।

हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि जब इतने बड़े पैमाने पर बच्चे तस्करी का शिकार हो रहे हैं, तो आखिर ये रैकेट कहां से संचालित हो रहे हैं? इनके पीछे बैठे असली सरगना कब पकड़े जाएंगे? और क्या सिर्फ चार्जशीट दाखिल कर देना समस्या का स्थायी समाधान है?

सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह स्थिति राजस्थान के लिए चेतावनी की घंटी है। यदि अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो प्रदेश बाल तस्करी और बंधुआ मजदूरी का सबसे बड़ा अड्डा बन सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक—

• तस्करी रोकने के लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने होंगे।

• स्कूल छोड़ने वाले बच्चों पर विशेष निगरानी रखनी होगी।