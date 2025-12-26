Hindustan Hindi News
तारीख वाला दौर गया,राजस्थान में अब BNS का राज;पहली बार 120 घंटे के अंदर मुजरिम को जेल

संक्षेप:

भारतीय अदालतों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि तारीख पर तारीख मिलती है, पर न्याय मिलने में दशक बीत जाते हैं। लेकिन राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले ने इस धारणा को जड़ से उखाड़ फेंका है। 

Dec 26, 2025 07:36 pm IST
भारतीय अदालतों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि "तारीख पर तारीख" मिलती है, पर न्याय मिलने में दशक बीत जाते हैं। लेकिन राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले ने इस धारणा को जड़ से उखाड़ फेंका है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) के लागू होने के बाद, प्रदेश में न्याय की एक ऐसी मिसाल पेश की गई है जिसने अपराधियों के पसीने छुड़ा दिए हैं।

सिर्फ 5 कार्यदिवसों के भीतर पुलिस की जांच से लेकर कोर्ट के फैसले तक का सफर पूरा हुआ और एक शातिर बाइक चोर को सलाखों के पीछे भेज दिया गया।

मामला थाना पनियाला क्षेत्र का है, जहाँ गोनेडा निवासी ख्यालीराम की बाइक चोरी हुई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी बिल्लू उर्फ सतवीर (निवासी झुंझुनू) को 14 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया। इसके बाद जो हुआ, वह राजस्थान के कानूनी इतिहास में दर्ज हो गया:

14 दिसंबर: आरोपी की गिरफ्तारी।

19 दिसंबर: पुलिस ने मात्र 5 दिन की सघन जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की।

20 दिसंबर: कोर्ट ने आरोपी पर आरोप (Charges) तय किए।

22 दिसंबर: गवाहों की गवाही शुरू हुई।

24 दिसंबर: फैसला सुना दिया गया।

इस त्वरित फैसले के पीछे सबसे बड़ा हाथ नए आपराधिक कानून (BNS) और आधुनिक तकनीक का रहा। हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार ने मामले की जांच के दौरान पुराने ढर्रे को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया। चार्जशीट इतनी मजबूत थी कि कोर्ट के सामने अपराधी का बच निकलना नामुमकिन हो गया।

ACJM सिमरन कौर ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों की स्पष्टता को देखते हुए बिल्लू को दोषी करार दिया। उसे 2 साल की जेल और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे एक महीना अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

इस ऐतिहासिक फैसले की पटकथा कुछ समय पहले ही लिखी जा चुकी थी। SP देवेंद्र विश्नोई और न्यायाधीश रवि शर्मा के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह रणनीति बनी थी कि चोरी जैसे मामलों में चार्जशीट के साथ ही आरोपी को पेश किया जाए ताकि 'फास्ट ट्रैक' तरीके से सजा दिलाई जा सके।

SP देवेंद्र विश्नोई ने साफ संदेश दिया है अब जिले में चोरों और अपराधियों की खैर नहीं। पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। तकनीक और कानून के संगम से हम अपराधियों को जल्द से जल्द उनके सही ठिकाने (जेल) पहुंचाएंगे।

यह केस केवल एक बाइक चोरी की सजा नहीं है, बल्कि बदलते भारत की बदलती न्याय व्यवस्था का प्रतीक है। जहाँ पहले छोटे अपराधों के ट्रायल में सालों लग जाते थे और पीड़ित न्याय की उम्मीद छोड़ देता था, वहीं अब 5 दिन में सजा मिलना आम जनता में विश्वास पैदा करता है।

यह राजस्थान का पहला ऐसा मामला है जहाँ BNS के प्रावधानों का इतनी प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। यह फैसला उन अपराधियों के लिए चेतावनी है जो कानून की सुस्ती का फायदा उठाकर बच निकलते थे। अब न्याय अंधा नहीं, बल्कि 'अपडेटेड और अलर्ट' है।

