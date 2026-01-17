Hindustan Hindi News
राजस्थान: ब्लूटूथ से बना जूनियर क्लर्क, SOG ने फरार आरोपी को दबोचा; पत्नी भी चीटिंग से बनी थी लिपिक

Jan 17, 2026 09:23 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान में सरकारी भर्तियों की शुचिता पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने हाईकोर्ट कनिष्ठ लिपिक (जूनियर क्लर्क) भर्ती परीक्षा-2022 में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कर नौकरी पाने वाले आरोपी युवक को दबिश देकर गिरफ्तार किया है। आरोपी न सिर्फ खुद चीटिंग कर सरकारी नौकरी तक पहुंचा, बल्कि उसकी पत्नी ने भी इसी तरीके से परीक्षा पास कर लिपिक की जॉब हासिल की थी। यह मामला राजस्थान में संगठित नकल गिरोह की जड़ों और सिस्टम में सेंध की कहानी बयां करता है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान विकेश कुमार मान (29) निवासी लूणकरणसर, जिला बीकानेर के रूप में हुई है। वह जिला एवं सत्र न्यायालय, जालोर में कनिष्ठ लिपिक ग्रेड-सेकेंड के पद पर कार्यरत था, लेकिन एसओजी की जांच सामने आने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया था। गिरफ्तारी के डर से वह लंबे समय से फरार चल रहा था। आखिरकार बुधवार सुबह एसओजी की टीम ने उसे धर दबोचा।

हाईकोर्ट भर्ती से शुरू हुआ खेल

एडीजी (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर की ओर से कनिष्ठ लिपिक ग्रेड-सेकेंड की सीधी भर्ती परीक्षा-2022 आयोजित की गई थी। मार्च-2023 में हुए इस एग्जाम को लेकर बाद में पेपर लीक और नकल के गंभीर आरोप सामने आए। इसी क्रम में साल-2025 में एसओजी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और जांच आगे बढ़ी।

जांच में सामने आया कि विकेश कुमार मान का परीक्षा केंद्र बीकानेर स्थित शहीद मेजर पूरण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल था। यहां संगठित नकल गिरोह के मास्टरमाइंड पौरव कालेर ने मोबाइल और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए उसे प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए। परीक्षा हॉल के भीतर बैठे-बैठे बाहर से जवाब सुनकर पेपर हल किया गया और परिणामस्वरूप सरकारी नौकरी मिल गई।

पहले भी पकड़ा गया था नकल करते

यह कोई पहला मौका नहीं था, जब आरोपी नकल करते पकड़ा गया हो। मई-2023 में आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड-सेकेंड एवं अधिशाषी अधिकारी (ईओ/आरओ) परीक्षा-2022 के दौरान भी विकेश कुमार मान को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए चीटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। उस मामले में अक्टूबर-2024 में एसओजी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ।

एसओजी की गहन जांच में खुलासा हुआ कि पेपर लीक का सरगना पौरव कालेर और उसका चाचा तुलछाराम कालेर कई परीक्षार्थियों से लाखों रुपये लेकर सौदे तय करते थे। ब्लूटूथ के जरिए अंदर बैठे कैंडिडेट्स को सवालों के जवाब सुनाए जाते थे। इस संगठित गड़बड़ी के खुलासे के बाद राजस्थान सरकार को मजबूरन संबंधित सार्वजनिक परीक्षा रद्द करनी पड़ी।

पति के बाद पत्नी भी उसी रास्ते पर

इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि आरोपी की पत्नी द्रौपदी सियाग ने भी कनिष्ठ श्रेणी लिपिक (ग्रेड-सेकेंड) की परीक्षा ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कर पास की थी। चयन के बाद वह भी सरकारी लिपिक बनी, लेकिन एसओजी की जांच में उसका नाम सामने आने पर उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में अब तक कुल 22 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

राजस्थान में सवालों के घेरे में भर्ती व्यवस्था

बीकानेर, जालोर, जोधपुर से होते हुए यह मामला पूरे राजस्थान की भर्ती व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। प्रदेश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और हाईटेक नकल के मामले न सिर्फ योग्य अभ्यर्थियों के हक पर डाका डाल रहे हैं, बल्कि सरकारी सिस्टम की विश्वसनीयता भी चोटिल कर रहे हैं।

एसओजी का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और नकल गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए ब्लूटूथ जैसे साधनों का इस्तेमाल कर बनाया गया यह ‘शॉर्टकट मॉडल’ अब कानून के कठघरे में है। सवाल यही है कि क्या इस कार्रवाई से भविष्य में ऐसी साजिशों पर लगाम लग पाएगी, या फिर राजस्थान को ऐसे ही खुलासों का इंतजार करना पड़ेगा

