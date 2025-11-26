राजस्थान में 16 किलोमीटर पैदल चलकर दूरदराज के गांव-ढाणी तक पहुंचे BLO,SIR के अब तक 4 करोड़ 37 लाख फॉर्म अपलोड

Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan blo form upload 16 kilometer village remote
संक्षेप:

राजस्थान में मतदाता सूची को दुरूस्त करने की प्रक्रिया जोरों पर है और राज्य ने अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य के करीब 100 फीसदी तक पहुंच कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

Wed, 26 Nov 2025 02:27 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में मतदाता सूची को दुरूस्त करने की प्रक्रिया जोरों पर है और राज्य ने अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य के करीब 100 फीसदी तक पहुंच कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत वोटर फॉर्मों को डिजिटल रूप देने का काम तेजी से जारी है। अब तक 4 करोड़ 37 लाख से ज्यादा फॉर्म ईसीआई-नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं। 9 दिन बाकी रहते ही यह संख्या 80 फीसदी पूरी कर चुकी है। इस उपलब्धि के साथ राजस्थान ने देश में अपनी स्थिति पहले स्थान पर हासिल की है।

राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों तक पहुंचना आसान काम नहीं है। रेगिस्तान, पहाड़, मैदान और नहर क्षेत्रों में बीएलओ ने कड़ी मेहनत करके लक्ष्य हासिल किया। प्रदेश के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र शेरगांव और उतरज में बीएलओ ने पैदल चलकर दूर-दराज के गांवों तक पहुंचकर फॉर्म अपलोड किया। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र के शेरगांव में बीएलओ रोजाना 16 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान केंद्र तक पहुंचते थे। वहीं उतरज में भी 6 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग तय करना पड़ता था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद बीएलओ ने कभी काम नहीं छोड़ा और अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई।

राजस्थान के सरहदी इलाके—बाड़मेर, बालोतरा और चूरू—में बीएलओ ने शानदार प्रदर्शन किया। बाड़मेर जिले में 434 केंद्रों पर काम पूरा हो चुका है। बालोतरा में 279 और चूरू में 213 केंद्रों ने शत-प्रतिशत काम पूरा किया। यहां बीएलओ और अधिकारी ऊंटों की मदद से दूर-दराज गांवों और ढाणियों तक पहुंचे। गुढ़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में 183 बूथों पर पूरा काम पूरा किया गया, बायतु में 144 और बाड़ी में 116 बूथों पर फॉर्म अपलोड किया गया।

राज्य के 4,300 से अधिक मतदान केंद्रों में 100 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इस मेहनत को देखते हुए लगभग 2,500 बीएलओ को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। राज्य स्तर पर 516 अधिकारियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने पुरस्कृत किया, जबकि जिला स्तर पर लगभग 2,000 को सम्मान मिला। बालोतरा में 180 और भरतपुर जिले में 121 बीएलओ को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

बीएलओ द्वारा अपलोड किए गए फॉर्मों की औसत संख्या में भरतपुर जिला 935 के साथ शीर्ष पर है। सवाई माधोपुर में 920 और सलूंबर में 916 का औसत दर्ज किया गया। विधानसभा स्तर पर भीनमाल ने 1,020 के साथ नेतृत्व किया, वैर में 994 और बीकानेर पूर्व में 993 का औसत रहा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारियों की मेहनत से यह उपलब्धि संभव हो सकी है। महाजन ने बीएलओ और अधिकारियों से कहा कि वे अपने साथियों की मदद करें ताकि बाकी मतदाताओं के फॉर्म भी समय पर अपलोड हो सकें। उन्होंने इस प्रयास को लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
