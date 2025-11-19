राजस्थान में चुनावी दबाव की भेंट चढ़ा कर्मचारी? तहसीलदार के कॉल के 5 मिनट बाद BLO की मौत

संक्षेप: सवाई माधोपुर का बहरावंडा खुर्द गांव बुधवार सुबह एक ऐसी घटना का गवाह बना, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। सुबह 7 बजकर 32 मिनट—एक साधारण-सा फोन कॉल, जिसे हरिओम बैरवा ने सामान्य सरकारी कार्य समझकर उठाया होगा।

सवाई माधोपुर का बहरावंडा खुर्द गांव बुधवार सुबह एक ऐसी घटना का गवाह बना, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। सुबह 7 बजकर 32 मिनट—एक साधारण-सा फोन कॉल, जिसे हरिओम बैरवा ने सामान्य सरकारी कार्य समझकर उठाया होगा। लेकिन इसके ठीक 5 मिनट बाद, 7 बजकर 37 मिनट पर, उनका दिल धड़कना बंद कर चुका था।

34 साल के हरिओम, पेशे से शिक्षक और इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लगे BLO… अचानक परिसर में गिर पड़े। परिवार उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले गया, मगर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह—दिल का दौरा। लेकिन क्या यह सिर्फ हार्ट अटैक था? या इससे कहीं अधिक?

घर में मातम पसरा है। पिता बृजमोहन बैरवा का गला रुँध जाता है जब वे बताते हैं—

“6 दिन से वो बेहद परेशान चल रहा था। काम का इतना दबाव… कि घर में किसी से ठीक से बोलता तक नहीं था। कल सुबह तहसीलदार का फोन आया… और 5 मिनट में सब खत्म हो गया।”

परिजनों का दावा है कि SIR के काम को लेकर तहसीलदार रोजाना मानसिक दबाव बना रहे थे। हरिओम लगातार डिप्रेशन में था और रातों की नींद उड़ चुकी थी।

छोटे भाई हितेश के शब्द दिल चीर देते हैं—

“वो सो नहीं पाता था… कहता था काम पूरा नहीं हो रहा, अधिकारी रोज फोन कर रहे हैं। भाई की जान इस दबाव ने ले ली।”

हरिओम के पीछे 4 छोटी बेटियाँ रह गई हैं—अक्षिता (8), अंजलि (5), अर्पिता (3) और एक साल की अनन्या। परिवार का सहारा, चार मासूमों का पिता… सिर्फ एक सरकारी कॉल के बाद खत्म हो गया—यह संयोग है या संकेत?

परिजन बहरावंडा खुर्द पुलिस चौकी पहुंचे और एप्लिकेशन सौंप दी। चौकी प्रभारी ने उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए खंडार थाने भेज दिया। लेकिन खंडार थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह का कहना है—

“अब तक परिवार की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलते ही जांच शुरू की जाएगी।”

यानी मौत संदिग्ध है… आरोप गंभीर हैं… लेकिन कानूनी प्रक्रिया ठहरी हुई है।

जब बात तहसीलदार जयप्रकाश रोलन तक पहुँची तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया।

उनका कहना है

“हरिओम बहुत अच्छा वर्कर था। मैंने सिर्फ वही बताया जो उच्च अधिकारियों से निर्देश मिला था। किसी पर दबाव बनाने की नीयत नहीं थी।”

लेकिन सवाल यही है

क्या केवल ‘निर्देश’ किसी को 5 मिनट बाद मौत की ओर धकेल सकते हैं?

5 मिनट का रहस्य-क्या हुआ था उस कॉल पर?

पूरी घटना का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है

7:32 पर फोन आया… 7:37 पर हार्ट अटैक।

इन पाँच मिनटों में क्या ऐसे शब्द कहे गए जो मानसिक रूप से टूटे हुए व्यक्ति को आख़िरी धक्का दे गए?

क्या SIR के लक्ष्य, डेडलाइन, रिपोर्टिंग या किसी चेतावनी को लेकर कोई तनाव भरी बातचीत हुई?

या यह सब महज़ दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है? सवाल कई हैं, जवाब किसी के पास नहीं।

