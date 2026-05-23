राजस्थान BJP युवा मोर्चा की नई टीम में दागी-बागियों को अहम पद; लिस्ट में 63 पदाधिकारी, सिर्फ 3 महिलाएं
भाजपा में प्रदेश स्तर पर युवा नेतृत्व को लेकर लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच गुरुवार देर रात भाजपा युवा मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई।
भाजपा में प्रदेश स्तर पर युवा नेतृत्व को लेकर लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच गुरुवार देर रात भाजपा युवा मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा की ओर से जारी सूची में कुल 63 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। नई टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश दिखाई गई है, वहीं वरिष्ठ नेताओं की सिफारिश वाले कई चेहरों को भी जगह मिली है। हालांकि कार्यकारिणी घोषित होते ही कई नामों को लेकर संगठन के भीतर विवाद और नाराजगी भी सामने आने लगी है।
कई विवादित नामों को मिली जगह, कार्यकर्ताओं में नाराजगी
नई कार्यकारिणी में कुछ ऐसे चेहरों को महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं जिन्हें लेकर पहले भी विवाद रहा है। इससे संगठन के भीतर सवाल उठने लगे हैं। कई कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, जबकि विवादित और बागी छवि वाले नेताओं को प्रमुख जिम्मेदारियां सौंप दी गईं।
संगठन विस्तार के लिए बनाए गए नए पद
नई टीम में 7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 9 मंत्री, एक कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, आईटी संयोजक, प्रशिक्षण प्रभारी और 20 प्रदेश प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए नए प्रकोष्ठ भी बनाए गए हैं। प्रशिक्षण, नीति एवं शोध, सदस्यता अभियान, सोशल मीडिया कैंपेन और ‘मन की बात’ कार्यक्रम जैसे कार्यों के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं।
भाजपा ने कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर सक्रिय युवाओं को भी टीम में शामिल किया है। विशेष रूप से एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ताओं को संगठन में अवसर दिया गया है।
महिलाओं की कम भागीदारी पर उठे सवाल
नई कार्यकारिणी में सबसे ज्यादा चर्चा महिलाओं की कम हिस्सेदारी को लेकर हो रही है। 63 सदस्यीय टीम में केवल तीन महिलाओं को स्थान मिला है। इनमें भी किसी महिला को उपाध्यक्ष, महामंत्री या प्रदेश मंत्री जैसा प्रमुख पद नहीं दिया गया।
निकिता शेखावत और ट्विंकल शर्मा को प्रशिक्षण प्रभारी जबकि वृंदा शेखावत को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। महिला प्रतिनिधित्व को लेकर विपक्ष के साथ-साथ पार्टी के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं, खासकर तब जब भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर महिला आरक्षण और नारी शक्ति वंदन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है।
नेता पुत्रों को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी
नई सूची में कई राजनीतिक परिवारों से जुड़े चेहरों को भी अहम पद दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी महेंद्र भारद्वाज के बेटे दिव्यांश भारद्वाज को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। सीकर के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज सिंघानिया के बेटे आदित्य सिंघानिया को भी प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वहीं अजमेर के भंवर सिंह पलाड़ा के बेटे शिवराज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है।
पांच महीने बाद सामने आई कार्यकारिणी
भाजपा संगठन में मोर्चों के गठन की प्रक्रिया पिछले साल दिसंबर से शुरू हुई थी। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने 29 दिसंबर को विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की थी। इसके बाद अन्य मोर्चों की कार्यकारिणियां पहले जारी हो गईं, लेकिन युवा मोर्चा की टीम को अंतिम रूप देने में पांच महीने से अधिक समय लग गया।
इन नामों को मिली जिम्मेदारी
नई टीम में जितेन्द्र सिंह राठौड़, दीनदयाल गुर्जर, राकेश कटराथल, शिवराज सिंह, राकेश पंवार, सुदर्शन गौतम और आशीष कुल्हरी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं ऋषिकेश मीणा, लोकेन्द्र सिंह और आदित्य पुजारी को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। हर्षित शर्मा को मीडिया प्रभारी और जिज्ञासु जैन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
दागी और बागी चेहरों पर बढ़ा विवाद
सूची में सबसे ज्यादा विवाद प्रदेश मंत्री बनाए गए बीके कुशवाह को लेकर बताया जा रहा है। उन पर वर्ष 2022 में आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में गिरफ्तारी का आरोप चर्चा में रहा था। वहीं महामंत्री बनाए गए लोकेन्द्र सिंह रायथलिया पर पहले बागी रुख अपनाने और निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करने के आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पदाधिकारी भी पूर्व में छात्र राजनीति के दौरान संगठन से मतभेदों को लेकर चर्चा में रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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