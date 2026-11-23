सोमवार को बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान भाटिया ने पंचायत चुनाव के नतीजों को पार्टी के लिए एक संकेत बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में लोगों ने जो फैसला किया है, उसे स्वीकार करना चाहिए।

पंचायत चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर सफाई देते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सभी निर्णय प्रदेश स्तर पर नहीं हुए थे। कई फैसले जिला स्तर पर लिए गए। संभव है कि स्थानीय स्तर पर टिकट वितरण में कुछ गलतियां हुई हों।

राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों में बीजेपी को मिली हार के बाद अब पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ने जिला स्तर के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने माना कि पंचायत चुनाव में टिकट वितरण से लेकर दूसरे फैसले प्रदेश स्तर पर नहीं, बल्कि जिला स्तर पर लिए गए थे। ऐसे में हो सकता है कि टिकट बांटने में स्थानीय स्तर पर कुछ कमी रह गई हो। हालांकि, जिम्मेदार नेताओं पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने फिलहाल कोई सीधा जवाब नहीं दिया। भाटिया ने कहा कि गलती करने वालों की जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

सोमवार को बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान भाटिया ने पंचायत चुनाव के नतीजों को पार्टी के लिए एक संकेत बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में लोगों ने जो फैसला किया है, उसे स्वीकार करना चाहिए। जनता ने वोट नहीं दिया तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई नाराजगी या वजह रही होगी। पार्टी पूरी ताकत के साथ उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेगी।

भाटिया ने हार को सकारात्मक नजरिए से देखने की बात भी कही। उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि परमात्मा ने कुछ अलार्म किया होगा, कुछ अलर्ट किया होगा। जब शरीर में कोई बड़ी कमी आने वाली होती है तो उससे पहले ही संकेत मिलने लगते हैं। समय रहते उचित इलाज कर लिया जाए तो आगे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसी तरह चुनाव परिणामों से जो कमियां सामने आई हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे।

जिला स्तर पर टिकट बंटवारे में हुई होगी चूक पंचायत चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर सफाई देते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सभी निर्णय प्रदेश स्तर पर नहीं हुए थे। कई फैसले जिला स्तर पर लिए गए। संभव है कि स्थानीय स्तर पर टिकट वितरण में कुछ गलतियां हुई हों। उन्होंने यह भी माना कि कुछ जगह नेताओं के परिवार के सदस्यों को टिकट दिए जाने के फैसले भी स्थानीय स्तर पर हुए होंगे।

परिवारवाद के आरोपों पर भाटिया ने कहा कि बीजेपी ने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। यदि कोई व्यक्ति पहले सांसद या विधायक रहा है और अगली पीढ़ी में उसके परिवार का कोई सदस्य अपनी योग्यता के आधार पर टिकट हासिल करता है तो वह अलग बात है। लेकिन पार्टी का स्पष्ट निर्णय था कि किसी परिवार विशेष को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।

हार की जिम्मेदारी से नहीं भागते, बहाने भी नहीं बनाते भाटिया ने कहा कि बीजेपी हार और जीत दोनों को स्वीकार करती है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी दूसरे दलों की तरह हार के बाद जिम्मेदारी से नहीं भागती और न ही बहाने तलाशती है। पंचायत चुनाव में जितने उम्मीदवार पार्टी के सिंबल पर जीतकर आने चाहिए थे, उतने नहीं आए। इसे स्वीकार करना होगा और कमियों को ठीक करना होगा।

उन्होंने कहा कि अभी निकाय चुनाव में पार्टी को जीत मिली है। हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आगे पार्टी पूरी तैयारी और ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी।

गहलोत को बोले- चिंता मत करो, आपको नहीं आने देंगे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाटिया ने कहा कि विपक्ष में होने के कारण कांग्रेस नेता अपने पक्ष में बातें करेंगे। उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। गहलोत को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा- उनको कहो कि चिंता मत करो, आपको नहीं आने देंगे।

वहीं, कांग्रेस नेताओं के चुनाव जीतने के बाद श्रेय लेने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। भाटिया ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रचार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उनके बड़े नेता चुनाव प्रचार में कहां थे? किसी एक बड़े नेता का भी कार्यक्रम देखने को नहीं मिला। अब चुनाव जीतने के बाद कई नेता बयानबाजी कर रहे हैं और जीत का श्रेय लेने के लिए आगे आ रहे हैं।

कांग्रेस को दी EVM और चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाने की नसीहत विधानसभा चुनाव पर पंचायत चुनाव के नतीजों के संभावित असर को लेकर भाटिया ने कहा कि बीजेपी आने वाले चुनावों की पूरी तैयारी करेगी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आगे उनके विरोध में नतीजे आते हैं तो फिर उन्हें चुनाव आयोग और ईVM को दोष नहीं देना चाहिए।