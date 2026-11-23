नीचे के लेवल पर कुछ गड़बड़ हुई; राजस्थान BJP प्रभारी ने जिला नेताओं पर फोड़ा ठीकरा
सोमवार को बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान भाटिया ने पंचायत चुनाव के नतीजों को पार्टी के लिए एक संकेत बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में लोगों ने जो फैसला किया है, उसे स्वीकार करना चाहिए।
राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों में बीजेपी को मिली हार के बाद अब पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ने जिला स्तर के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने माना कि पंचायत चुनाव में टिकट वितरण से लेकर दूसरे फैसले प्रदेश स्तर पर नहीं, बल्कि जिला स्तर पर लिए गए थे। ऐसे में हो सकता है कि टिकट बांटने में स्थानीय स्तर पर कुछ कमी रह गई हो। हालांकि, जिम्मेदार नेताओं पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने फिलहाल कोई सीधा जवाब नहीं दिया। भाटिया ने कहा कि गलती करने वालों की जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
सोमवार को बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान भाटिया ने पंचायत चुनाव के नतीजों को पार्टी के लिए एक संकेत बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में लोगों ने जो फैसला किया है, उसे स्वीकार करना चाहिए। जनता ने वोट नहीं दिया तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई नाराजगी या वजह रही होगी। पार्टी पूरी ताकत के साथ उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेगी।
भाटिया ने हार को सकारात्मक नजरिए से देखने की बात भी कही। उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि परमात्मा ने कुछ अलार्म किया होगा, कुछ अलर्ट किया होगा। जब शरीर में कोई बड़ी कमी आने वाली होती है तो उससे पहले ही संकेत मिलने लगते हैं। समय रहते उचित इलाज कर लिया जाए तो आगे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसी तरह चुनाव परिणामों से जो कमियां सामने आई हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे।
जिला स्तर पर टिकट बंटवारे में हुई होगी चूक
पंचायत चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर सफाई देते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सभी निर्णय प्रदेश स्तर पर नहीं हुए थे। कई फैसले जिला स्तर पर लिए गए। संभव है कि स्थानीय स्तर पर टिकट वितरण में कुछ गलतियां हुई हों। उन्होंने यह भी माना कि कुछ जगह नेताओं के परिवार के सदस्यों को टिकट दिए जाने के फैसले भी स्थानीय स्तर पर हुए होंगे।
परिवारवाद के आरोपों पर भाटिया ने कहा कि बीजेपी ने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। यदि कोई व्यक्ति पहले सांसद या विधायक रहा है और अगली पीढ़ी में उसके परिवार का कोई सदस्य अपनी योग्यता के आधार पर टिकट हासिल करता है तो वह अलग बात है। लेकिन पार्टी का स्पष्ट निर्णय था कि किसी परिवार विशेष को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।
हार की जिम्मेदारी से नहीं भागते, बहाने भी नहीं बनाते
भाटिया ने कहा कि बीजेपी हार और जीत दोनों को स्वीकार करती है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी दूसरे दलों की तरह हार के बाद जिम्मेदारी से नहीं भागती और न ही बहाने तलाशती है। पंचायत चुनाव में जितने उम्मीदवार पार्टी के सिंबल पर जीतकर आने चाहिए थे, उतने नहीं आए। इसे स्वीकार करना होगा और कमियों को ठीक करना होगा।
उन्होंने कहा कि अभी निकाय चुनाव में पार्टी को जीत मिली है। हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आगे पार्टी पूरी तैयारी और ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी।
गहलोत को बोले- चिंता मत करो, आपको नहीं आने देंगे
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाटिया ने कहा कि विपक्ष में होने के कारण कांग्रेस नेता अपने पक्ष में बातें करेंगे। उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। गहलोत को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा- उनको कहो कि चिंता मत करो, आपको नहीं आने देंगे।
वहीं, कांग्रेस नेताओं के चुनाव जीतने के बाद श्रेय लेने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। भाटिया ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रचार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उनके बड़े नेता चुनाव प्रचार में कहां थे? किसी एक बड़े नेता का भी कार्यक्रम देखने को नहीं मिला। अब चुनाव जीतने के बाद कई नेता बयानबाजी कर रहे हैं और जीत का श्रेय लेने के लिए आगे आ रहे हैं।
कांग्रेस को दी EVM और चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाने की नसीहत
विधानसभा चुनाव पर पंचायत चुनाव के नतीजों के संभावित असर को लेकर भाटिया ने कहा कि बीजेपी आने वाले चुनावों की पूरी तैयारी करेगी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आगे उनके विरोध में नतीजे आते हैं तो फिर उन्हें चुनाव आयोग और ईVM को दोष नहीं देना चाहिए।
दिल्ली में अभी हार की समीक्षा को लेकर बैठक नहीं
पंचायत चुनाव में हार के कारणों पर दिल्ली में बैठक बुलाने और रिपोर्ट मांगे जाने के सवाल पर भाटिया ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई बैठक तय नहीं है। अभी राजस्थान में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और कुछ चुनाव बाकी हैं। चुनाव पूरे होने के बाद ही नतीजों और कमियों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम सभी के सामने हैं। पार्टी न तो हार को छिपाने की कोशिश कर रही है और न ही उसे घुमाकर पेश कर रही है। जो कमियां सामने आई हैं, उन्हें आने वाले दिनों में दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।