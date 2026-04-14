राजस्थान में भाजपा का बड़ा संगठनात्मक फेरबदल तय! 4 नए जिले, 3 के नाम बदलने की तैयारी

राजस्थान की सियासत में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी अपने संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से गढ़ने जा रही है।

राजस्थान की सियासत में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी अपने संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से गढ़ने जा रही है। हाल ही में हुई प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक में ऐसे प्रस्ताव सामने आए हैं, जो आने वाले चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकते हैं। बैठक में 4 नए संगठनात्मक जिले बनाने और 3 जिलों के नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। हालांकि, इन फैसलों पर अंतिम मुहर अभी लगनी बाकी है, जिससे राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता और बढ़ गई है।

सूत्रों के मुताबिक, यह प्रस्ताव आगामी कार्यसमिति बैठक में रखा जाएगा। जब तक इसे मंजूरी नहीं मिलती, तब तक इन प्रस्तावित जिलों में कार्यवाहक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। सवाल यह उठता है कि आखिर भाजपा को इस बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक मजबूरी है या फिर कोई गहरी चुनावी रणनीति?

दरअसल, प्रदेश में हाल ही में प्रशासनिक जिलों का पुनर्गठन हुआ है। इसी के अनुरूप भाजपा भी अपने संगठनात्मक ढांचे को ढालने की तैयारी में है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अगर संगठन और प्रशासनिक सीमाएं एक जैसी होंगी तो जमीनी स्तर पर काम करना ज्यादा प्रभावी होगा। यही वजह है कि नए जिलों के गठन और नामकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है।

प्रस्ताव के अनुसार, कोटपूतली-बहरोड़, सलूंबर, डीग-कुम्हेर और ब्यावर को नए संगठनात्मक जिलों के रूप में शामिल किया जाएगा। वहीं, नागौर देहात का नाम बदलकर कुचामन-डीडवाना, जोधपुर देहात का नाम फलोदी और अलवर उत्तर का नाम खैरथल-तिजारा किया जाएगा। यह बदलाव सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए संगठन की पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो यह कदम सीधे तौर पर आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। छोटे-छोटे संगठनात्मक जिलों के जरिए पार्टी स्थानीय स्तर पर ज्यादा सक्रिय हो सकेगी। इससे न केवल नए चेहरों को मौका मिलेगा, बल्कि लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय नाराजगी को भी कम किया जा सकेगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस बदलाव के संकेत देते हुए कहा कि संगठन को प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप बनाना समय की मांग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला परिषद और पंचायत चुनाव अब नए जिलों के आधार पर होंगे, ऐसे में पार्टी का संगठन भी उसी हिसाब से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि बड़े जिलों में संगठन को और प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त इकाइयां बनाई जा सकती हैं।

वहीं, प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने भी इस रणनीति को जरूरी बताते हुए कहा कि सरकार और संगठन दोनों अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रशासनिक बदलाव के बाद संगठनात्मक सीमाओं में असंतुलन पैदा हो गया था, जिसे अब संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष को जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया है, ताकि संगठन को तेजी से सक्रिय किया जा सके।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाजपा इस बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी में है। पहले कार्यवाहक नियुक्तियां, फिर औपचारिक घोषणा और उसके बाद संगठनात्मक मजबूती यह पूरा प्लान चुनावी तैयारी की ओर इशारा करता है।