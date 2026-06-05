भाजपा के नए सूबेदार पर टिकीं नजरें; क्या राजस्थान में महिला चेहरे को कमान सौंपेगी पार्टी?

भाजपा की परंपरा के मुताबिक अंतिम समय तक सारे विकल्प खुले हैं। कयासों और दावों के बीच नया अध्यक्ष तय होने में अभी 2 हफ्ते का समय लग सकता है। मदन राठौड़ के बाद संगठन का नया चेहरा कौन होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं

राजस्थान में राज्यसभा की दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के जरिए सोशल इंजीनियरिंग और राजनीतिक संतुलन साधने के बाद, अब भाजपा के भीतर अगली बड़ी बिसात बिछ चुकी है। प्रदेश की सियासत का अगला सबसे बड़ा केंद्र अब 'भाजपा प्रदेशाध्यक्ष' का पद बन गया है। मदन राठौड़ के बाद संगठन का अगला सूबेदार कौन होगा? इस सवाल को लेकर जयपुर से दिल्ली तक सियासी गलियारों में सुगबुगाहट चरम पर है। कयासों के बाजार में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब यह चर्चा तेज हुई कि पार्टी इस बार राजस्थान में किसी महिला चेहरे पर बड़ा दांव खेल सकती है।

सूत्रों की मानें तो भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने मरुधरा के संगठन को लेकर अपनी रणनीति की 'ब्लूप्रिंट' लगभग तैयार कर ली है। अंतिम मुहर लगाने से पहले हर छोटे-बड़े पहलू और भविष्य के समीकरणों पर गहन मंथन जारी है।

राज्यसभा से तय हुई 'भविष्य' की पटकथा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी ने जिस तरह से टिकट बांटे हैं, वे महज उच्च सदन की सीटें भरने तक सीमित नहीं हैं। इसके जरिए भाजपा ने आगामी विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों की पृष्ठभूमि तैयार की है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का जो सिलसिला राज्यसभा से शुरू हुआ है, उसकी अगली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। साफ है कि जो भी नया कप्तान होगा, उसके कंधों पर आगामी चुनावों में पार्टी को जिताने की सीधी जिम्मेदारी होगी।

मंत्रियों के नाम पर चर्चा हुई धीमी, पर विकल्प अब भी खुले पिछले कुछ दिनों से सियासी हलकों में यह खबर जोरों पर थी कि भजनलाल सरकार के ही किसी रसूखदार और प्रभावशाली मंत्री को संगठन की कमान सौंपी जा सकती है। तर्क यह था कि इससे सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल रहेगा।

सूत्रों का दावा: इस फॉर्मूले की भनक लगते ही पार्टी के भीतर और विरोधी खेमों में जिस तरह की अंडरकरंट सक्रियता और प्रतिक्रियाएं देखी गईं, उसके बाद यह योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जेपी नड्डा और अमित शाह की जोड़ी अंतिम समय तक अपने 'सरप्राइज एलिमेंट' और विकल्प खुले रखने के लिए जानी जाती है।

क्या महिला नेतृत्व पर दांव खेलकर चौंकाएगी बीजेपी? इस पूरी उठापटक के बीच सबसे चौंकाने वाला संकेत 'महिला नेतृत्व' को लेकर आ रहा है। अंदरखाने चर्चा है कि भाजपा राजस्थान में महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है, तो राजस्थान भाजपा के इतिहास में यह एक बड़ा मील का पत्थर होगा।

महिला प्रदेशाध्यक्ष बनाने के पीछे पार्टी की दोतरफा रणनीति नजर आती है: • महिला वोट बैंक पर मजबूत पकड़: 'मौन मतदाता' मानी जाने वाली महिला वोटर्स को सीधे पार्टी से जोड़ना।

• नया नैरेटिव सेट करना: विपक्ष के पारंपरिक जातीय समीकरणों को मात देकर एक नया सामाजिक संदेश देना।

यह फैसला केवल प्रतीकात्मक नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे आगामी चुनावों में आधी आबादी को पूरी तरह भाजपा के पाले में लाने का बड़ा चुनावी गणित छिपा है।

लॉबिंग तेज; अभी दो हफ्ते और चलेगा सस्पेंस का खेल दिल्ली में बैठे आलाकमान की कार्यशैली को देखते हुए फिलहाल किसी भी नाम पर अंतिम मुहर का दावा करना जल्दबाजी होगी। पार्टी के भीतर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और हर गुट अपने पसंदीदा नेता के पक्ष में माहौल बनाने में जुटा है।