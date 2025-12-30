विधायक निधि में कमीशनखोरी के आरोप में राजस्थान भाजपा ने MLA रेवंतराम डांगा को थमाया नोटिस

संक्षेप: राजस्थान की राजनीति में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। विधायक निधि (MLA LAD) से विकास कार्यों की सिफारिश के बदले कमीशन मांगने के गंभीर आरोपों में घिरे खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

जयपुर। राजस्थान की राजनीति में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। विधायक निधि (MLA LAD) से विकास कार्यों की सिफारिश के बदले कमीशन मांगने के गंभीर आरोपों में घिरे खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी की अनुशासन समिति ने उन्हें 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर जवाब तलब किया है। यह कार्रवाई प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा विधायक के पिछले जवाब को असंतोषजनक पाए जाने के बाद की गई है।

अनुशासन समिति की बैठक में हुआ निर्णय

पार्टी मुख्यालय में अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समिति के सदस्य पूर्व सांसद रामकुमार वर्मा, विधायक श्रीचंद कृपलानी और सरोज कुमारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे, जबकि पूर्व सांसद नारायण पंचारिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन जुड़े।

बैठक के बाद लखावत ने बताया कि समिति ने अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के प्रकरणों पर गंभीरता से चर्चा की है। विशेष रूप से रेवंतराम डांगा के मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद उन्हें नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है। समिति ने विधायक को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

प्रदेशाध्यक्ष ने किया था मामला रेफर

दरअसल, यह मामला तब तूल पकड़ा जब प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्वयं इस प्रकरण का संज्ञान लिया था। राठौड़ ने पहले डांगा को प्रारंभिक नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि, विधायक की ओर से पेश किया गया सफाईनामा पार्टी नेतृत्व के गले नहीं उतरा।

मदन राठौड़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “हमें विधायक का जवाब मिला था, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और भ्रष्टाचार के मामलों में हमारी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति है। चूंकि जवाब संतोषजनक नहीं था, इसलिए अब यह मामला विस्तृत जांच के लिए अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”

क्या है पूरा मामला: स्टिंग ऑपरेशन में हुआ था खुलासा

रेवंतराम डांगा के खिलाफ इस कार्रवाई की जड़ में एक मीडिया हाउस द्वारा किया गया स्टिंग ऑपरेशन है। इस स्टिंग में खुलासा हुआ था कि कैसे विधायक निधि से विकास कार्यों की सिफारिश करने के बदले कथित तौर पर कमीशन की मांग की जा रही थी।

खबरों के मुताबिक, एक पत्रकार ने 'डमी फर्म' का प्रोपराइटर बनकर विधायकों से संपर्क किया था। इस दौरान रेवंतराम डांगा कथित तौर पर काम की सिफारिश के बदले 'डील' करते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। जब यह वीडियो सार्वजनिक हुआ, तो भाजपा सरकार और संगठन दोनों के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद पार्टी ने आंतरिक जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।

जांच की प्रक्रिया और संभावित परिणाम

भाजपा की संगठनात्मक व्यवस्था के अनुसार, किसी भी जनप्रतिनिधि पर आरोप लगने पर पहले उसे अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। यदि प्रदेश नेतृत्व संतुष्ट नहीं होता, तो मामला अनुशासन समिति के पास जाता है। अब अनुशासन समिति तथ्यों, वीडियो साक्ष्यों और विधायक के बयानों का मिलान करेगी।

यदि समिति आरोपों को सही पाती है, तो रेवंतराम डांगा के खिलाफ निलंबन (Suspension) या पार्टी से निष्कासन जैसी कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।

सियासी मायने: संगठन बनाम भ्रष्टाचार

खींवसर से विधायक रेवंतराम डांगा का मामला ऐसे समय में आया है जब राजस्थान भाजपा गुटबाजी और अनुशासन को लेकर बेहद सतर्क है। डांगा को हनुमान बेनीवाल के गढ़ में भाजपा का एक मजबूत चेहरा माना जाता था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी राजनीतिक साख पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

पार्टी के इस सख्त रुख से अन्य विधायकों और पदाधिकारियों को भी कड़ा संदेश गया है कि पद का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनावों और आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले भाजपा अपनी 'साफ-सुथरी छवि' को बचाए रखना चाहती है, इसीलिए अपने ही विधायक पर इस तरह की गाज गिराई गई है।