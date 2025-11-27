Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan bjp new pradesh karyakarini 9 vice presidents 4 mahamantri 7 mantri
राजस्थान BJP की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री शामिल

संक्षेप:

प्रदेश भाजपा ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। संगठन में बदलाव और नियुक्तियों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था

Thu, 27 Nov 2025 01:45 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
लंबे समय से इंतजार के बाद भाजपा ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। संगठन में बदलाव को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चाएं चल रही थीं और अब 34 पदाधिकारियों की सूची जारी कर पार्टी ने इस पर विराम लगा दिया है। नई कार्यकारिणी में अनुभव, संगठनात्मक मजबूती और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी गई है।

जारी सूची के अनुसार, प्रदेश कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह-कोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही कुछ पुराने चेहरों को दोबारा जिम्मेदारी मिली है, जबकि कई दिग्गजों को इस बार बाहर कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष पद पर इस बार नाहर सिंह जोधा, मुकेश दाधीच और डॉ. ज्योति मिर्धा को दोबारा मौका दिया गया है। ये तीनों मौजूदा कार्यकारिणी में भी उपाध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें संगठन में निरंतरता बनाए रखने के लिए फिर से जिम्मेदारी दी गई है।

वहीं, इस बार कुछ प्रमुख नेताओं को कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिला है। इनमें विधायक बाबा बालकनाथ (तिजारा), सरदार अजयपाल सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व सांसद सीआर पाटिल और मोतीलाल मीणा जैसे नाम शामिल हैं।

इन नेताओं को बाहर किया जाना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इनमें से कई संगठन और चुनावी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।

नई प्रदेश कार्यकारिणी में महामंत्रियों की संख्या 5 से घटाकर 4 कर दी गई है। इन चार में से मात्र एक नाम—श्रवण सिंह बगड़ी—ऐसा है जिसे रिपीट किया गया है। पिछली टीम के चार महामंत्रियों को बाहर कर दिया गया है।

नई टीम में कैलाश मेघवाल, भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम को महामंत्री बनाया गया है। इनमें भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम को पहले मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिली हुई थी, यानी दोनों को इस बार प्रमोशन मिला है।

वहीं, मौजूदा कार्यकरिणी के कई प्रमुख नाम—विधायक जितेंद्र गोठवाल, सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व सांसद संतोष अहलावत और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा—को बाहर कर दिया गया है।

नई कार्यकारिणी में कई नेताओं को संगठन में उनके सक्रिय योगदान के आधार पर पदोन्नति दी गई है।

• भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम, जो पिछली कार्यकारिणी में मंत्री थे, उन्हें प्रमोट कर महामंत्री बनाया गया है।

• SC मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को भी प्रमोट करके महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है।

• ST मोर्चा के अध्यक्ष नारायण मीणा को प्रमोट करते हुए इस बार प्रदेश कार्यकारिणी में मंत्री बनाया गया है।

यह प्रमोशन दर्शाता है कि भाजपा युवा और सक्रिय नेताओं को संगठनात्मक नेतृत्व में बड़ा स्थान देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

BJP Rajasthan Rajasthan BJP

