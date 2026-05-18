राजस्थान में पत्नी से झगड़े के बाद बीजेपी नेता ने किया सुसाइड, पेड़ पर लटका मिला शव
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है,
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है, जिसमें छोटी सरवन क्षेत्र की ग्राम पंचायत छायन बड़ी के जुनाखेड़ा निवासी अर्जुन सिंह मईड़ा (47) ने अपने घर के पास आम के पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी।
पद और पुलिस कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, अर्जुन सिंह मईड़ा बीजेपी में जिला मंत्री के पद पर कार्यरत थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में दानपुर थाने में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
थानाधिकारी का बयान
दानपुर थानाधिकारी लक्ष्मी चंद ने बताया कि शनिवार देर रात अर्जुन सिंह घर से बाहर गए थे। कुछ समय बाद उनका शव घर के पास ही एक आम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
परिजनों की मांग
मृतक के बेटे अभिमन्यु ने पिता के शरीर पर खून के दाग और चोट के निशान होने का हवाला देते हुए मौत के कारणों की गहन जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि यह मामला संदिग्ध लग रहा है और सच्चाई सामने आनी चाहिए।
चोटों की शुरुआती वजह
इधर, पोस्टमॉर्टम करने वाले एमजी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनील मईड़ा ने बताया कि मृतक के शरीर पर हल्के चोट के निशान पाए गए हैं। प्रारंभिक तौर पर ये चोटें फंदे से लटकने के दौरान तड़पने से होने वाली प्रतीत होती हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मौत के सही कारणों की पुष्टि विस्तृत पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।
झगड़े के बाद उठाया कदम
पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि घटना से पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। डीएसपी गोपीचंद मीणा के अनुसार, शनिवार रात अर्जुन सिंह और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वे घर से निकल गए थे। इसके कुछ समय बाद उनकी आत्महत्या की खबर सामने आई।
बेटी लापता, तनाव का माहौल
परिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो अर्जुन सिंह मईड़ा अपने पीछे बड़ा परिवार छोड़ गए हैं। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। एक बेटी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है, जबकि एक बेटा इंजीनियर है। वहीं, परिजनों के अनुसार उनकी एक बेटी पिछले 7-8 दिनों से लापता भी बताई जा रही है, जिससे परिवार पहले से ही तनाव में था।
रिपोर्ट का इंतजार
फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में शोक और चर्चा का माहौल बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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