राजस्थान में पत्नी से झगड़े के बाद बीजेपी नेता ने किया सुसाइड, पेड़ पर लटका मिला शव

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है,

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है, जिसमें छोटी सरवन क्षेत्र की ग्राम पंचायत छायन बड़ी के जुनाखेड़ा निवासी अर्जुन सिंह मईड़ा (47) ने अपने घर के पास आम के पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी।

पद और पुलिस कार्रवाई पुलिस के अनुसार, अर्जुन सिंह मईड़ा बीजेपी में जिला मंत्री के पद पर कार्यरत थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में दानपुर थाने में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

थानाधिकारी का बयान दानपुर थानाधिकारी लक्ष्मी चंद ने बताया कि शनिवार देर रात अर्जुन सिंह घर से बाहर गए थे। कुछ समय बाद उनका शव घर के पास ही एक आम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

परिजनों की मांग मृतक के बेटे अभिमन्यु ने पिता के शरीर पर खून के दाग और चोट के निशान होने का हवाला देते हुए मौत के कारणों की गहन जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि यह मामला संदिग्ध लग रहा है और सच्चाई सामने आनी चाहिए।

चोटों की शुरुआती वजह इधर, पोस्टमॉर्टम करने वाले एमजी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनील मईड़ा ने बताया कि मृतक के शरीर पर हल्के चोट के निशान पाए गए हैं। प्रारंभिक तौर पर ये चोटें फंदे से लटकने के दौरान तड़पने से होने वाली प्रतीत होती हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मौत के सही कारणों की पुष्टि विस्तृत पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

झगड़े के बाद उठाया कदम पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि घटना से पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। डीएसपी गोपीचंद मीणा के अनुसार, शनिवार रात अर्जुन सिंह और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वे घर से निकल गए थे। इसके कुछ समय बाद उनकी आत्महत्या की खबर सामने आई।

बेटी लापता, तनाव का माहौल परिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो अर्जुन सिंह मईड़ा अपने पीछे बड़ा परिवार छोड़ गए हैं। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। एक बेटी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है, जबकि एक बेटा इंजीनियर है। वहीं, परिजनों के अनुसार उनकी एक बेटी पिछले 7-8 दिनों से लापता भी बताई जा रही है, जिससे परिवार पहले से ही तनाव में था।