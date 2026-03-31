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राजस्थान में नारी शक्ति की सियासी बिसात; भाजपा महिला मोर्चा की नई टीम में बूथ से लेकर बॉर्डर तक किलेबंदी

Mar 31, 2026 04:05 pm ISTSachin Sharma हिन्दुस्तान टाइम्स, जयपुर
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राजस्थान की राजनीति में अब ‘नारी शक्ति’ को केंद्र में रखकर सियासी समीकरण साधने की कवायद तेज हो गई है। आगामी चुनावी चुनौतियों और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए भाजपा महिला मोर्चा ने अपनी बहुप्रतीक्षित नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है।

राजस्थान में नारी शक्ति की सियासी बिसात; भाजपा महिला मोर्चा की नई टीम में बूथ से लेकर बॉर्डर तक किलेबंदी

राजस्थान की राजनीति में अब ‘नारी शक्ति’ को केंद्र में रखकर सियासी समीकरण साधने की कवायद तेज हो गई है। आगामी चुनावी चुनौतियों और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए भाजपा महिला मोर्चा ने अपनी बहुप्रतीक्षित नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन और प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ के नेतृत्व में तैयार यह टीम ‘हर बूथ महिला मजबूत’ के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है।

इस नई टीम को सिर्फ एक संगठनात्मक फेरबदल नहीं, बल्कि आगामी चुनावों के लिए भाजपा की रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

सोशल इंजीनियरिंग का सटीक खाका

भाजपा ने 48 पदों पर नियुक्तियां करते हुए स्पष्ट संकेत दिया है कि यह सूची महज नामों का चयन नहीं, बल्कि प्रदेश के भूगोल और जातीय संतुलन का गहरा अध्ययन है। हाड़ौती, शेखावाटी, मारवाड़, पूर्वी राजस्थान और सीमावर्ती जिलों को ध्यान में रखकर टीम बनाई गई है, ताकि हर क्षेत्र में संगठन की जड़ें मजबूत हों।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, यह सूची आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले महिला वोट बैंक को साधने की दिशा में बड़ा कदम है।

क्षेत्रीय संतुलन के साथ नेतृत्व की तिकड़ी

संगठन की कमान मजबूत करने के लिए महामंत्रियों की जो तिकड़ी बनाई गई है, वह क्षेत्रीय संतुलन का स्पष्ट उदाहरण है। कोटा की सुनीता व्यास, झुंझुनूं की डॉ. अरुणा सिहाग और दौसा की डॉ. मूर्ति मीणा को प्रदेश महामंत्री बनाकर भाजपा ने अलग-अलग भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों को साधने की कोशिश की है।

यह चयन दर्शाता है कि पार्टी सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में भी महिला नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है।

डिजिटल और मीडिया फ्रंट पर आक्रामक रणनीति

नई कार्यकारिणी में मीडिया और आईटी विभाग को खास तवज्जो दी गई है। सुजाता मीणा को मीडिया और पूजा गुरनानी को आईटी की जिम्मेदारी देकर भाजपा ने यह संकेत दिया है कि आने वाली राजनीतिक लड़ाई सिर्फ मैदान में ही नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़ी जाएगी।

इसके अलावा 12 महिला प्रवक्ताओं की टीम तैयार कर पार्टी ने टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने की रणनीति बनाई है।

बॉर्डर से मरुस्थल तक मजबूत पकड़

इस कार्यकारिणी की सबसे बड़ी खासियत इसका ‘राजस्थान सेंट्रिक’ एप्रोच है। बालोतरा, चूरू और श्रीगंगानगर जैसे सीमावर्ती और मरुस्थलीय इलाकों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है।

यह कदम साफ संकेत देता है कि भाजपा अब उन क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, जहां अब तक संगठन अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता रहा है। जयपुर शहर और देहात के सक्रिय चेहरों को भी टीम में शामिल कर संतुलन साधा गया है।

मुख्यमंत्री का भरोसा और राजनीतिक संदेश

नई टीम के ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे लेकर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि यह टीम न केवल संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि राज्य के विकास में भी ‘नारी शक्ति’ की भागीदारी को मजबूत करेगी।

यह बयान राजनीतिक तौर पर भी अहम है, क्योंकि भाजपा महिला नेतृत्व को आगे कर एक सकारात्मक और समावेशी छवि पेश करना चाहती है।

रणनीतिक ‘शक्ति सेना’ और आगे की चुनौती

8 प्रदेश उपाध्यक्षों और 8 प्रदेश मंत्रियों के साथ बनी यह जंबो कार्यकारिणी भाजपा की ‘शक्ति सेना’ के रूप में देखी जा रही है। यह टीम आने वाले समय में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और महिला मतदाताओं को जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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