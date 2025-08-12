किसे संगठन, किसे सत्ता? राजस्थान BJP में मोर्चा परिवर्तन की सुगबुगाहट

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों नई करवट देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के एक बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है।

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों नई करवट देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के एक बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी कुछ मौजूदा मंत्रियों को सरकार से हटाकर संगठन में लेने की योजना बना रही है, वहीं संगठन के कुछ चेहरों को सरकार में भेजने पर भी मंथन चल रहा है। राठौड़ का यह बयान सामान्य नहीं, बल्कि बहुत कुछ कहता है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि हम तो कई मंत्रियों को भी संगठन में लेने की सोच रहे हैं। हमारे यहां से भी कई जा सकते हैं, उधर से भी हम ले सकते हैं,” यह कहते हुए राठौड़ ने बीजेपी के भीतर चल रही रणनीति की एक झलक दे दी। उन्होंने आगे कहा, “हमारे यहां संगठन सर्वोपरि है। संगठन सत्ता बनाता है, इसलिए सत्ता में जिसकी जरूरत होगी, उसको सत्ता में भेजेंगे। हमारे यहां तो सिपाही हैं। हमारा कार्यकर्ता सिपाही है, कहीं भी भेजो, वहां काम करेगा।”

राठौड़ के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि पार्टी में “मोर्चा परिवर्तन” की तैयारी हो चुकी है। कौन मंत्री रहेगा और कौन नहीं, यह अब परफॉर्मेंस और संगठन की जरूरतों पर तय होगा। सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई कुछ मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है?

उन्होंने दो टूक कहा कि, “क्यों नहीं, सिपाही को किस मोर्चे पर भेजना है, यह तो संगठन तय करेगा। किस मोर्चे पर वह फिट होता है, यह भी संगठन तय करेगा। लेकिन यह सब काम आवश्यकता होने पर करेंगे। कब करेंगे यह आपको बता देंगे।” यानी पत्ते खुलेंगे, लेकिन समय आने पर।

बीजेपी के भीतरू सूत्र पहले से ही इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और नई राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी चल रही है। अब राठौड़ के बयान ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। चर्चा है कि जैसे ही राष्ट्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलेगी, राजस्थान सरकार में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

प्रदेश में लंबे समय से नई कार्यकारिणी के गठन की प्रतीक्षा है और मंत्रिमंडल विस्तार की फाइलें भी धूल खा रही हैं। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी संगठन अपनी अगली चाल चलने को तैयार है। पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि किसे संगठन में मजबूत किया जाए और किसे सत्ता की जिम्मेदारी दी जाए।

यह सियासी बदलाव केवल चेहरों की अदला-बदली नहीं होगी, बल्कि इसके पीछे पार्टी का मिशन 2028 भी छिपा हो सकता है। नए चेहरों के सहारे संगठन और सरकार दोनों में नई ऊर्जा लाने की तैयारी पूरी है।