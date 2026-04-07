राजस्थान BJP HQ में CM भजनलाल का नया पावर स्पेस; क्या है नंबर 5 का सियासी कनेक्शन? हर CM क्यों भाता है यही कमरा

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक कमरे की खूब चर्चा है और वो कोई साधारण कमरा नहीं, बल्कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का “कमरा नंबर 5” है। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर जहां देशभर में जश्न का माहौल रहा, वहीं जयपुर स्थित बीजेपी दफ्तर में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी।

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक कमरे की खूब चर्चा है और वो कोई साधारण कमरा नहीं, बल्कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का “कमरा नंबर 5” है। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर जहां देशभर में जश्न का माहौल रहा, वहीं जयपुर स्थित बीजेपी दफ्तर में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आखिरकार पार्टी मुख्यालय में एक स्थायी कक्ष आवंटित कर दिया गया है—और वह भी वही कमरा, जो कभी वसुंधरा राजे की पहचान हुआ करता था।

कमरा नंबर 5: महज एक कमरा नहीं, सियासी विरासत बीजेपी प्रदेश कार्यालय का कमरा नंबर 5 यूं ही चर्चा में नहीं है। यह वही कमरा है, जहां से कभी वसुंधरा राजे ने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रहते हुए संगठन और सरकार के बीच संतुलन साधा था। पार्टी के भीतर यह कमरा एक तरह से “पावर सेंटर” माना जाता रहा है। ऐसे में अब इस कमरे पर भजनलाल शर्मा का नामपट्ट लगना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि सियासी संकेतों से भी भरा हुआ माना जा रहा है।

लंबे इंतजार के बाद मिला स्थायी ठिकाना सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही भजनलाल शर्मा जब भी बीजेपी कार्यालय पहुंचते थे, तो उन्हें अलग-अलग कमरों या अस्थायी जगहों पर बैठना पड़ता था। इससे न केवल व्यवस्थागत असुविधा होती थी, बल्कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ नियमित संवाद में भी बाधा आती थी। अब कमरा नंबर 5 मिलने के बाद मुख्यमंत्री को पार्टी मुख्यालय में एक स्थायी और व्यवस्थित कार्यस्थल मिल गया है।

कार्यकर्ताओं से सीधा कनेक्शन होगा मजबूत बीजेपी पदाधिकारियों का कहना है कि इस फैसले के पीछे एक बड़ी रणनीति भी है। मुख्यमंत्री अक्सर पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों से “वन-टू-वन” मुलाकात करना चाहते हैं। ऐसे में अगर यह मुलाकातें सरकारी आवास या सचिवालय में होती हैं, तो कई कार्यकर्ता सहज महसूस नहीं कर पाते।

लेकिन अब पार्टी कार्यालय में ही CM की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं की पहुंच आसान होगी। वे बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे।

सरकार-संगठन तालमेल की नई कोशिश राजनीतिक जानकार इस कदम को सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की दिशा में एक अहम पहल मान रहे हैं। बीजेपी हमेशा से “संगठन सर्वोपरि” की विचारधारा पर काम करती रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का पार्टी कार्यालय में सक्रिय बैठना यह संदेश देता है कि सरकार और संगठन के बीच दूरी नहीं, बल्कि सीधा संवाद और समन्वय प्राथमिकता है।

राजनीतिक संकेत भी कम नहीं कमरा नंबर 5 का इतिहास और उसका महत्व देखते हुए इसे महज एक रूटीन अलॉटमेंट नहीं माना जा रहा। वसुंधरा राजे के बाद अब उसी कमरे में भजनलाल शर्मा की मौजूदगी को लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं। इसे पार्टी के भीतर नेतृत्व के नए केंद्र के रूप में भी देखा जा रहा है।

स्थापना दिवस पर मिला ‘सियासी तोहफा’ दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर सामने आया। ऐसे में इसे मुख्यमंत्री के लिए एक तरह का “सियासी तोहफा” भी माना जा रहा है। इससे न केवल कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, बल्कि संगठन के प्रति मुख्यमंत्री की सक्रियता का संदेश भी गया है।