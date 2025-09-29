राजस्थान में तो जेब भरने वाला मंत्रिमंडल है! भाजपा सरकार पर जमकर बरसे PCC अध्यक्ष डोटासरा
राजस्थान के रामगढ़ शेखावाटी में रविवार को सियासत का अखाड़ा बन गया। कस्बे के पुराना बस स्टैंड स्थित अग्रसेन भवन में कांग्रेस का सम्मेलन क्या हुआ, माहौल पूरी तरह चुनावी जंग जैसा बन गया। मंच पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सामने हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ और चारों तरफ गूंजते नारे।
जैसे ही डोटासरा ने माइक संभाला, भीड़ में सन्नाटा छा गया। लेकिन उनके पहले ही वाक्य ने माहौल में आग लगा दी – ये मोदी-भजनलाल की सरकार नहीं… ये तो जेब भरने वाला मंत्रिमंडल है! भीड़ तालियों और नारों से गूंज उठी।
डोटासरा ने मंच से ऐलान किया – “अब वक्त आ गया है, जनता के साथ छल करने वाली भाजपा सरकार को सबक सिखाने का। कांग्रेस हर गली-मोहल्ले में ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ का नारा लगाएगी और सरकार को जनता के कटघरे में खड़ा करेगी।”
उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों का भरोसा चुराया है और सत्ता में आकर सिर्फ अपने मंत्री-नेताओं की जेबें भरी हैं।
कार्यक्रम में डोटासरा का सम्मान किसी फिल्मी हीरो की तरह हुआ। कार्यकर्ताओं ने उन्हें 51 किलो की विशाल माला पहनाई और किसान का प्रतीक भेंट किया। पूरे भवन में “कांग्रेस जिंदाबाद” और “डोटासरा आगे बढ़ो” जैसे नारे गूंजते रहे।
नगरपालिका अध्यक्ष एडवोकेट दूदाराम चोहला और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पवन दाधीच के नेतृत्व में यह सम्मान किया गया।
सभा में विधायक हाकम अली ने कहा – “डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस आम आदमी की सच्ची आवाज बनकर लड़ रही है।”
वहीं, जीवण खां, महावीरप्रसाद मेव, रुकसाना बानो समेत कई नेताओं ने भी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला।
भीड़ में मौजूद कार्यकर्ताओं का जोश ऐसा था कि हर बार डोटासरा का नाम आते ही पूरा पंडाल थर्राने लगता।
अपने संबोधन में डोटासरा ने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाते हुए कहा किसी भी संगठन की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। अगर आप सब एकजुट रहेंगे तो भाजपा की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा कि अब वक्त सिर्फ भाषण देने का नहीं, बल्कि गांव-गांव जाकर सरकार की नाकामियां जनता के सामने रखने का है।
