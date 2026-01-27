Hindustan Hindi News
कांग्रेस पार्टी टूट रही, राहुल गांधी को लाल-हरी मिर्च का भी फर्क नहीं पता; राजस्थान BJP चीफ मदन राठौड़ ने कसा तंज

कांग्रेस पार्टी टूट रही, राहुल गांधी को लाल-हरी मिर्च का भी फर्क नहीं पता; राजस्थान BJP चीफ मदन राठौड़ ने कसा तंज

संक्षेप:

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह टूटने की कगार पर है और उसमें आगे बढ़ने का कोई दम नहीं बचा है। उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बुनियादी चीजों की भी समझ नहीं है। 

Jan 27, 2026 01:12 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह टूटने की कगार पर है और उसमें आगे बढ़ने का कोई दम नहीं बचा है। उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बुनियादी चीजों की भी समझ नहीं है। हालात यह हैं कि राहुल गांधी को लाल और हरी मिर्च में क्या फर्क है, यह तक पता नहीं है।

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व जमीन से पूरी तरह कट चुका है। जनता के मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं रह गया है। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है और उसका संगठन बिखराव की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही।

प्रदेशाध्यक्ष ने राहुल गांधी की राजनीतिक समझ और परिपक्वता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनमें अभी भी बचपना है और वे राजनीतिक रूप से मैच्योर नहीं हुए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने कभी सामान्य तरीके से पढ़ाई नहीं की और घर बैठे डिग्रियां हासिल की हों, उससे देश और राजनीति की गहरी समझ की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे नेतृत्व के भरोसे कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, यह खुद कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय है।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस अब केवल बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति तक सीमित रह गई है। उसके पास न तो कोई ठोस नीति है और न ही जनता को भरोसा दिलाने वाला कोई एजेंडा। पांच साल तक सत्ता में रहकर जनता के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया गया और अब चुनाव के समय फिर से वादों की झड़ी लगाई जा रही है, लेकिन जनता अब इन बातों में आने वाली नहीं है।

उन्होंने कहा कि आज का मतदाता जागरूक है और वह काम करने वालों को पहचानता है। जनता अब यह तय कर चुकी है कि उसे विकास, सेवा और सुशासन चाहिए, न कि भ्रम फैलाने वाली राजनीति। कांग्रेस के अंदर लगातार बढ़ती गुटबाजी और असंतोष इस बात का संकेत है कि पार्टी भीतर से कमजोर हो चुकी है।

प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि इसके विपरीत भाजपा सेवा और विकास की राजनीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। गरीबों के लिए आवास, शौचालय, सड़क, बिजली और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर लगातार काम हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है।

राठौड़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस को अब यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसका दौर समाप्त हो चुका है। राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेतृत्व के सहारे पार्टी न तो खुद को संभाल पा रही है और न ही जनता का भरोसा जीत पा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है और भाजपा मजबूत होती जा रही है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी जनता विकास और सेवा की राजनीति को ही चुनेगी और कांग्रेस का टूटना-बिखरना और तेज होगा।

