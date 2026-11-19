राजस्थान महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने से पहले महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था।

गुरुवार को जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय से प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने महिला नेताओं के इस दल को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने राजस्थान की महिला नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है। इसके तहत राजस्थान महिला मोर्चा की 51 वरिष्ठ और सक्रिय महिला नेताओं की टीम उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान संभालेगी। इस टीम में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व महापौर, पूर्व सभापति और संगठन की पदाधिकारी शामिल हैं। सभी नेताओं को अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जहां वे महिला मतदाताओं के बीच पार्टी का पक्ष रखेंगी और जनसंपर्क अभियान चलाएंगी।

गुरुवार को जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय से प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने महिला नेताओं के इस दल को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया। पार्टी ने इन नेताओं को चुनावी तैयारियों के तहत विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। इनका मुख्य फोकस महिलाओं के बीच पहुंच बनाना और भाजपा सरकार की योजनाओं व कामकाज को लेकर संवाद करना होगा।

राजस्थान महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने से पहले महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। हालांकि, पिछले 10 वर्षों में भाजपा के शासन में वहां की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। राजस्थान की महिला नेता इसी बदलाव और सरकार के कामकाज का संदेश लेकर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी।

लखनऊ में मिलेगी चुनाव प्रचार की ट्रेनिंग जयपुर से रवाना हुई सभी 51 महिला नेता शुक्रवार को लखनऊ पहुंचेंगी। यहां उनके लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों, राज्य की भौगोलिक संरचना और चुनावी समीकरणों की जानकारी दी जाएगी।

प्रशिक्षण में राजस्थान से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों और वहां रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों के बारे में भी बताया जाएगा। पार्टी की योजना है कि राजस्थान से जुड़े सामाजिक और पारिवारिक संपर्कों का इस्तेमाल कर स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क को मजबूत किया जाए।

एक दिन की ट्रेनिंग के बाद महिला नेताओं को अगले छह दिनों के लिए अलग-अलग टास्क दिए जाएंगे। उन्हें आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में जाकर स्थानीय महिला मतदाताओं से संपर्क करना होगा। इसके साथ ही महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, उनकी समस्याओं को समझने और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी।

सात दिन बाद लौटेंगी, चुनाव घोषित होते ही फिर मिलेगी जिम्मेदारी भाजपा की इस रणनीति का उद्देश्य केवल प्रचार तक सीमित नहीं है। पार्टी महिला नेताओं के अनुभव और संगठनात्मक नेटवर्क के जरिए बूथ तथा विधानसभा स्तर पर अपनी पहुंच मजबूत करना चाहती है। खास तौर पर महिला मतदाताओं के बीच संवाद स्थापित करने और स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर रहेगा।

राखी राठौड़ के अनुसार, राजस्थान की सभी महिला नेता सात दिन के प्रवास के बाद वापस लौट आएंगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा होने पर इन्हें एक बार फिर उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए भेजा जाएगा, जहां अभी इन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है।

इस तरह भाजपा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही राजस्थान की महिला नेताओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक जमीन तैयार करने में जुट गई है।

पूर्व सांसद से पूर्व महापौर तक, ये नेता संभालेंगी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश जाने वाली 51 महिला नेताओं की टीम में कई चर्चित चेहरे शामिल हैं। इनमें पूर्व सांसद रंजीता कोली, पूर्व विधायक अमृता मेघवाल, रानी सिलोदिया और प्रमिला कुंडारा प्रमुख हैं।