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राजस्थान के भिवाड़ी में पति ने सुनसान पहाड़ी पर ले जाकर पत्नी को उतारा मौत के घाट

Mar 24, 2026 03:46 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी क्षेत्र में 21 मार्च को एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यूआईटी थाना क्षेत्र स्थित गोधान की पहाड़ी पर दोपहर करीब 2 बजे महिला लहूलुहान हालत में मिली।

राजस्थान के भिवाड़ी में पति ने सुनसान पहाड़ी पर ले जाकर पत्नी को उतारा मौत के घाट

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी क्षेत्र में 21 मार्च को एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यूआईटी थाना क्षेत्र स्थित गोधान की पहाड़ी पर दोपहर करीब 2 बजे महिला लहूलुहान हालत में मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान गुलप्सा (32) पत्नी नदीम के रूप में हुई।

शुरुआत में ब्लाइंड मर्डर, पति पर गहराया शक

घटना के बाद पुलिस ने मामले को ब्लाइंड मर्डर मानते हुए जांच शुरू की। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि मृतका का पति नदीम घटना के बाद से गायब है। इससे पुलिस का शक उस पर गहराया और उसकी तलाश तेज कर दी गई।

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सीसीटीवी फुटेज बना अहम सुराग

जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में गुलप्सा और उसका पति नदीम कहराणी औद्योगिक क्षेत्र से गोधान की पहाड़ी की ओर जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रैक करनी शुरू की।

यूपी से दबोचा गया आरोपी पति

पुलिस को इनपुट मिला कि आरोपी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मंढा गांव में छिपा हुआ है। इस पर पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे हिरासत में लिया और भिवाड़ी लाकर पूछताछ की, जहां उसने हत्या की बात कबूल कर ली।

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5 साल पहले हुई थी लव मैरिज

पूछताछ में सामने आया कि नदीम और गुलप्सा ने करीब पांच साल पहले लव मैरिज की थी। गुलप्सा मध्यप्रदेश के सागर जिले की रहने वाली थी। शादी के बाद दोनों भिवाड़ी में रहकर एक ही कंपनी में मजदूरी करते थे।

दहेज केस और पारिवारिक विवाद बना वजह

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुलप्सा ससुराल के साथ नहीं रहना चाहती थी, जबकि नदीम उस पर परिवार के साथ रहने का दबाव बना रहा था। इसके अलावा गुलप्सा ने सागर में नदीम के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज कराया था, जिससे वह परेशान था।

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बीमारी के चलते भी बढ़ा तनाव

बताया जा रहा है कि गुलप्सा पिछले कुछ समय से बीमार थी। उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था और टीबी का इलाज चल रहा था। इन हालातों में दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया था।

ईद के दिन हुआ झगड़ा, फिर रची साजिश

पुलिस के अनुसार ईद के दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद नदीम ने हत्या की साजिश रची। 21 मार्च को वह गुलप्सा को बहाने से गोधान की पहाड़ी पर ले गया।

पत्थरों से सिर कुचलकर की हत्या

पहाड़ी पर पहुंचने के बाद आरोपी ने पत्थरों से सिर कुचलकर गुलप्सा की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया और उत्तर प्रदेश भाग गया।

मजदूरी करते थे दोनों, केस दर्ज

थाना अधिकारी दारा सिंह ने बताया कि नदीम भिवाड़ी के थर्ड फेज स्थित सोनू कॉलोनी में रहता था। पति-पत्नी दोनों एक ही कंपनी में मजदूरी करते थे। मृतका के भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

48 घंटे में खुलासा, आगे की जांच जारी

पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का 48 घंटे में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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