राजस्थान में फिर एक्टिव हुए पेपर माफिया; टेलीग्राम पर बेच रहा था री-नीट का फर्जी पेपर

नीट परीक्षा से तीन दिन पहले भीलवाड़ा पुलिस ने एक ऐसे छात्र को गिरफ्तार किया है, जो टेलीग्राम पर पेपर माफिया नाम से चैनल चलाकर अभ्यर्थियों को फर्जी प्रश्नपत्र बेच रहा था। आरोपी 19 वर्षीय आकाश चौधरी जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था

नीट री-एग्जाम से ठीक तीन दिन पहले राजस्थान के भीलवाड़ा में फर्जी पेपर बेचने वाले एक छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी टेलीग्राम के जरिए री-नीट का कथित पेपर बेच रहा था और अभ्यर्थियों से हजारों रुपये वसूल रहा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अमेरिका के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) और प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल कर अपनी गतिविधियों को छिपाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल पुलिस उसके बैंक खातों, ऑनलाइन नेटवर्क और ठगी के शिकार लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है।

री-नीट के नाम पर चल रहा था फर्जीवाड़ा पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी 19 वर्षीय आकाश चौधरी है, जिसे गुरुवार देर रात करीब एक बजे भीलवाड़ा शहर के पटेल नगर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से मिले इनपुट और स्थानीय खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। आरोपी टेलीग्राम पर “पेपर माफिया” नाम से चैनल संचालित कर रहा था, जिसके जरिए वह री-नीट परीक्षा का कथित प्रश्नपत्र बेचने का दावा कर रहा था।

जांच में पता चला कि आरोपी अपने चैनल पर मौजूद छात्रों को चार-चार हजार रुपये में फर्जी पेपर उपलब्ध कराने की बात कहता था। पैसे लेने के लिए वह अभ्यर्थियों को क्यूआर कोड भेजता था और राशि सीधे अपने खाते में ट्रांसफर करवाता था।

जयपुर में कर रहा था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पुलिस ने बताया कि आकाश चौधरी वर्तमान में जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसके टेलीग्राम चैनल पर 52 सदस्य जुड़े हुए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह नीट की किताबों के पन्नों को स्कैन कर डमी प्रश्नपत्र तैयार करता था और उन्हें असली पेपर बताकर छात्रों को भेजता था।

तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, नीट की एक किताब और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। मोबाइल फोन को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि उसके संपर्कों और ऑनलाइन गतिविधियों की पूरी जानकारी जुटाई जा सके।

एस-मेक पोर्टल से मिली थी सूचना प्रताप नगर थाना प्रभारी सुनील ताड़ा ने बताया कि भारत सरकार के एस-मेक पोर्टल के माध्यम से एसपी कार्यालय की विशेष शाखा को सूचना मिली थी कि सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति पेपर लीक के नाम पर संदिग्ध गतिविधियां संचालित कर रहा है। इसके अलावा जिला विशेष टीम (DST) को भी इनपुट मिला था कि पटेल नगर क्षेत्र में रहने वाला एक युवक री-नीट का फर्जी पेपर बेच रहा है।

सूचना की पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच में उसके द्वारा अमेरिका आधारित वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर के इस्तेमाल का खुलासा हुआ।

चूरू मूल का है आरोपी पुलिस के मुताबिक आकाश चौधरी का परिवार मूल रूप से चूरू जिले के रावतसर क्षेत्र से जुड़ा है। रोजगार की तलाश में परिवार करीब 25 साल पहले भीलवाड़ा आकर बस गया था। आकाश ने अपनी स्कूली शिक्षा भीलवाड़ा में पूरी की और 12वीं के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जयपुर चला गया। पुलिस का कहना है कि वह कार्रवाई से दो दिन पहले ही जयपुर से भीलवाड़ा लौटा था।

बैंक खातों और नेटवर्क की होगी जांच पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब उसके बैंक खातों के लेन-देन की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जाएगा कि अब तक कितने छात्रों से ठगी की गई, कितनी राशि उसके खातों में आई और इस पूरे नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।