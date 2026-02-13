राजस्थान के भीलवाड़ा में शराब समझकर बर्तन धोने का लिक्विड पीने से 4 की मौत

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के आलोली गांव में एक महिला सहित चार लोगों की संदिग्ध तरल पदार्थ पीने से मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतकों ने बर्तन साफ करने वाला तरल पदार्थ शराब समझकर पी लिया था

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के आलोली गांव में एक महिला सहित चार लोगों की संदिग्ध तरल पदार्थ पीने से मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतकों ने बर्तन साफ करने वाला तरल पदार्थ शराब समझकर पी लिया था, जिसके सेवन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उपचार के दौरान उनकी जान चली गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है।

शादी समारोह से घर लाए थे लिक्विड पुलिस के अनुसार मृतक तीन दिन पहले एक शादी समारोह में बर्तन साफ करने का काम ठेके पर लेकर आए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे बर्तन धोने में उपयोग होने वाला तरल पदार्थ अपने साथ घर ले आए। बताया जा रहा है कि घर पहुंचने पर उन्होंने उसी तरल पदार्थ को शराब समझकर पी लिया। कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने हालत गंभीर देख तत्काल अस्पताल पहुंचाया।

देर रात तीन लोगों को गंगापुर अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। चौथी महिला की हालत अधिक गंभीर होने पर उसे भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।

जिला अस्पताल में महिला ने तोड़ा दम मृतकों में एक महिला की स्थिति अत्यंत गंभीर बताई जा रही थी। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। तीन शवों को गंगापुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि एक का पोस्टमार्टम भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय में कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे मौके पर घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने पुलिस और चिकित्सा टीम से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। प्रशासन ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और लापरवाही के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

मृतकों की पहचान पुलिस ने मृतकों की पहचान रतन पुत्र मसरिया कंजर निवासी माधोपुर, सुशीला देवी, जमनी देवी पत्नी शंकर कंजर और बदामी देवी कंजर के रूप में की है। सभी एक ही परिवार या निकट संबंधी बताए जा रहे हैं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है।

जांच के दायरे में कई बिंदु पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि बर्तन धोने वाला तरल पदार्थ घर तक कैसे पहुंचा और किन परिस्थितियों में उसका सेवन किया गया। यह भी जांच का विषय है कि क्या बोतल पर किसी प्रकार की चेतावनी अंकित थी और क्या लिक्विड को किसी अन्य कंटेनर में रखा गया था, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक जांच के लिए नमूने भी भेजे जा रहे हैं।

ग्रामीणों में दहशत, प्रशासन ने दी सावधानी की सलाह घटना के बाद गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी रासायनिक या घरेलू उपयोग के तरल पदार्थ को खाने-पीने की वस्तुओं से अलग रखें और बिना पहचान के किसी भी पदार्थ का सेवन न करें। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए हर पहलू की जांच शुरू कर दी है।