हाईकोर्ट आदेश के बावजूद भंवरी देवी के वारिसान को पेंशन नहीं, क्या जोधपुर CMHO अब भी मानते हैं जिंदा?

बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी हत्याकांड से जुड़ा मामला एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट में गूंजा है। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद मृतका भंवरी देवी के वारिसान को पेंशन और सेवा परिलाभ नहीं दिए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका में अब अदालत ने सख्ती दिखाई है। जस्टिस रेखा बोराणा की एकलपीठ ने 21 माह से आदेश की पालना न होने पर अवमानना याचिका में नोटिस जारी कर चिकित्सा सचिव, जोधपुर सीएमएचओ, पेंशन विभाग व एलआईसी समेत संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

मृतका भंवरी देवी के पुत्र साहिल पेमावत व दोनों पुत्रियों की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने यह अवमानना याचिका पेश की। याचिका में कहा गया कि 1 सितंबर 2011 को हुई भंवरी देवी की हत्या के बाद से अब तक बकाया सेवा परिलाभ और नियमित पेंशन नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2024 को रिट याचिका स्वीकारते हुए स्पष्ट आदेश दिया था कि मृतका के समस्त बकाया सेवा परिलाभ, देय पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ की गणना कर समस्त एरियर का भुगतान चार माह के भीतर वारिसान को किया जाए। साथ ही आदेश में ब्याज सहित भुगतान का भी प्रावधान किया गया था। अदालत ने यह भी छूट दी थी कि चिकित्सा विभाग, मृतका के मृत्यु संबंधी आवश्यक सूचना और सर्विस बुक अधीनस्थ न्यायालय से आवेदन कर प्राप्त कर सकेगा।

इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं हुई। याचिका में बताया गया कि 21 माह बीतने के बाद भी न तो पेंशन दी गई और न ही सेवा परिलाभ का भुगतान किया गया। उल्टा, जोधपुर सीएमएचओ कार्यालय ने भंवरी देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र न होने का बहाना बनाकर मामले को अटका रखा है। जबकि हकीकत यह है कि तत्कालीन जोधपुर सीएमएचओ ने ही 16 जनवरी 2012 को आदेश जारी कर भंवरी देवी को मृत मानते हुए सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया था। इतना ही नहीं, निदेशक चिकित्सा विभाग जयपुर ने 28 फरवरी 2012 को भंवरी देवी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की थी। यह सब होने के बावजूद वर्तमान में जोधपुर सीएमएचओ कार्यालय भंवरी देवी को मृत मानने तक को तैयार नहीं है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि जोधपुर सीएमएचओ कार्यालय ने अधीनस्थ न्यायालय से भंवरी देवी की मूल सेवा पुस्तिका मंगवाने तक की कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश की खुली अवहेलना की जा रही है।

अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुश्री रेखा बोराणा ने इस मामले में चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़, निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा निदेशालय राकेश कुमार शर्मा, जोधपुर सीएमएचओ डॉ. सुरेंद्र सिंह शेखावत, पेंशन विभाग और एलआईसी समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि भंवरी देवी का मामला एक दशक से भी अधिक समय से चर्चाओं में रहा है। 1 सितंबर 2011 को हुई उसकी हत्या ने पूरे राजस्थान को हिला दिया था। इसके बाद से ही परिवार न्याय और परिलाभों के लिए संघर्ष कर रहा है। अब हाईकोर्ट ने फिर से अधिकारियों को कठघरे में खड़ा किया है और जवाब तलब कर यह साफ संकेत दिया है कि आदेश की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।